Ankara Haber; Gölbaşı'nda Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nde Çocuklara Geri Dönüşüm Eğitimleri Devam Ediyor...

“Sıfır Atık Merkezi’miz Sadece Bir Bina Değil Aynı Zamanda Eğitim Merkezi ile Yaşayan Bir Alan ”Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Sıfır Atık Merkezi’ni kurarken aynı zamanda benzerlerinden ayrışmayı planladıklarının altını çizerek, “Sıfır Atık Merkezi’mizde aynı zamanda Eğitim Merkezi kurduk.

Oluşturduğumuz dersliklerde Sıfır Atık Merkezi’mize gelen çocuklarımıza farkındalık eğitimi veriyoruz. Birçok atık merkezinde bulunmayan ama Gölbaşı’nda kurduğumuz Sıfır Atık Merkezimizde bulunan kompost makinesi ile çocuklarımıza atıkların geri dönüşümünü uygulamalı olarak gösteriyoruz.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın yanında bulunan merkezimiz trafik parkımıza gelen çocuklarımızla koordineli şekilde çalışıyor ve bu sayede geleceğin bilinçli bireylerini hem trafik alanında hem de çevre alanında yetiştiriyoruz.” dedi.