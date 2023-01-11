11 Oca 2023 - 16:24- Belediyeler G: 11 Oca 2023 - 16:27

TOKİ Ankara Kura Sonuçları! Sincan'da TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi Kura Çekimleri Tamamlandı!

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında Sincan genelinde yapılacak konutlar için kura çekimleri tamamlandı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, kurada ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlara “hayırlı olsun” dedi.
TOKİ Ankara Kura Sonuçları! Sincan'da TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi Kura Çekimleri Tamamlandı! mask
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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında Sincan genelinde yapılacak konutlar için kura çekimleri tamamlandı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, kurada ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlara “hayırlı olsun” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temelini Sincan’dan attığı “İlk Evim İlk İş Yerim Projesi” ile yapımına başlanan konutların Ankara için kura çekimleri yapıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın katıldığı kura çekimlerinde Sincan’da yapılacak 6.426 konutun sahibi belli oldu. Başkan Ercan ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşları “hayırlı, uğurlu olsun” diyerek tebrik ederken “Vatandaşlarımızın içerisinde güvenle, huzurla ve rahatlıkla yaşayabileceği 5 katlı, yatay mimari esasına dayalı konutlar” ifadesini kullandı. 

Başkan Ercan daha önce bu projenin Sincan’a yansımasının 20 milyarlık bir yatırım ve en az 50 milyar TL’lik bir ekonomik hareketlilik olduğunu belirtmişti.”
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11 Oca 2023 - 16:24 - Belediyeler

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