Ankara'da Korkunç Patlama! Kazan Keresteciler Sitesinde Yangın Devam Ediyor...

Kahramankazan ilçesinin Saray Mahallesindeki Keresteciler Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında bilinmeyen nedenden saat 22.00 sırlarında önce patlama yaşanmış, daha sonra yangın çıktı.

Ankara Kahramankazan Saray Sitesi'ndeki bir mağazada patlama ve yangın çıkmasına çevredeki vatandaşları korkuttu Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden alınan bilgiye göre, Ankara Kahramankazan Saray Sitesinde bir mağazada sebebi bilinmeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrası dükkanın bulunduğu katta yangın çıkmıştır. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir.

Ankara emniyet müdürlüğü olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

SON DAKİKA: Yangın Söndürüldü... 2 Kişi Yaralı! Durumları iyi

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Olayda hafif yaralanan 2 işçini durumun ise iyi olduğu açıklandı.

Ayrıca Kahramankazan Belediye başkanı Serhat OĞUZ'da olay yerine gelerek yetkililerden bilgiler aldı. Belediye başkanının yaptığı son açıklamada, iki işçinin tedavi altına alındığı ve durumlarının iyi olduğunu belirtmiştir.

Yetkililerin patlamanın nedenini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma yürütmesi ve gelecekte benzer olayların yaşanmaması için uygun önlemleri alması için çalışmaları titizlikle yürütmekteler.