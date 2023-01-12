12 Oca 2023 - 02:15- Gündem G: 12 Oca 2023 - 02:22

Ankara'da Korkunç Trafik Kazası! Minibüs ile Otomobil Çarpıştı... 21 Kişi Yaralı! Son Dakika...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Gölbaşı Tulumtaş yakınlarındaki Çevre Yolu üzerinde yabancı uyruklu kişilerin olduğu bir minibüs ve başka bir otomobilin karıştığı bir araba kazası meydana gelmiştir. İlk gelen bilgilere göre 21 kişinin yaralanmıştır. Yardım çağrısı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Ankara'da Korkunç Trafik Kazası! Minibüs ile Otomobil Çarpıştı... 21 Kişi Yaralı! Son Dakika... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Gölbaşı ilçesine bağlı Tulumtaş yakınlarındaki Çevre Yolu üzerinde yabancı uyruklu kişilerin olduğu bir minibüs ve başka bir otomobilin karıştığı bir araba kazası meydana gelmiştir.

Kaza yapan minibüsün İçinde yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu minibüs ile bir otomobil, Ankara Çevre Yolu Tulumtaş mevkiinde çarpıştı.

Trafik kazası neticesi gelen ilk haberlere göre 21 kişi yaralandı. Kazanın öğrenilmesi  üzerine olay yerine 112 Acil ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza ile ilgilenen Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
# ankara trafik kazası, Son Dakika Ankara Haberleri

12 Oca 2023 - 02:15 - Gündem

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL