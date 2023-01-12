12 Oca 2023 - 02:15- Gündem

Ankara'da Korkunç Trafik Kazası! Minibüs ile Otomobil Çarpıştı... 21 Kişi Yaralı! Son Dakika...

Ankara Gölbaşı Tulumtaş yakınlarındaki Çevre Yolu üzerinde yabancı uyruklu kişilerin olduğu bir minibüs ve başka bir otomobilin karıştığı bir araba kazası meydana gelmiştir. İlk gelen bilgilere göre 21 kişinin yaralanmıştır. Yardım çağrısı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.