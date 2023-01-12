Ankara'da Korkunç Trafik Kazası! Minibüs ile Otomobil Çarpıştı... 21 Kişi Yaralı! Son Dakika...

Ankara Gölbaşı ilçesine bağlı Tulumtaş yakınlarındaki Çevre Yolu üzerinde yabancı uyruklu kişilerin olduğu bir minibüs ve başka bir otomobilin karıştığı bir araba kazası meydana gelmiştir.
Kaza yapan minibüsün İçinde yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu minibüs ile bir otomobil, Ankara Çevre Yolu Tulumtaş mevkiinde çarpıştı.
Trafik kazası neticesi gelen ilk haberlere göre 21 kişi yaralandı. Kazanın öğrenilmesi üzerine olay yerine 112 Acil ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza ile ilgilenen Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.