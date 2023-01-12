12 Oca 2023 - 12:30- Belediyeler G: 12 Oca 2023 - 12:31

Ankara Haber; Pursaklar'da Liseler Arası Karikatür Şiir Deneme ve Karakalem Resim Yarışması

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Pursaklar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliği'nin ortak projesi ile liseli öğrenciler Şiir, Karikatür, Deneme, Karakalem Resim yarışmasında birbirleriyle yarışacak.
Ankara Haber; Pursaklar'da Liseler Arası Karikatür Şiir Deneme ve Karakalem Resim Yarışması mask
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Pursaklar Belediyesi, Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliği'nin işbirliği ile lise öğrencilerine yönelik Şiir, Karikatür, Deneme, Karakalem Resim yarışması düzenleniyor.

"Haydi Liseliler! Gösterin kendinizi."

İlçede eğitim gören tüm öğrencileri Pursaklar temalı ödüllü yarışmaya davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yazarlar Birliği ve Pursaklar Belediyesi ortak projesi ile lise öğrencilerimizden, ilçemizin duru güzelliğini yansıtan karikatür, karakalem resim çalışmaları, şiir ve deneme yazmalarını bekliyoruz. İlçemizle ilgili en güzel çalışmaya imza atarak ödülleri kazanın. Haydi Liseliler! Gösterin kendinizi" dedi. 

"Pursaklar" temalı Şiir, Karikatür, Deneme, Karakalem Resim yarışması 9,10,11,12.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenirken Pursaklar’ı konu alan ve ilçeyi en iyi yansıtacak olan çalışmalar kurulacak olan değerlendirme komisyonu tarafından incelenerek, değerlendirilecek. Katılımcılar tarafından hazırlanan çalışmalar, öğrencilerin bağlı olduğu okul müdürlüklerine 1 Mart Çarşamba gününe kadar teslim edilebilecek.
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12 Oca 2023 - 12:30 - Belediyeler

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