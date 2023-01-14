Real Madrid - Barcelona Maçı Hangi gün, Saat Kaçta! Real Madrid - Barcelona Süper Kupa Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

La Liga ve Süper Kupa'nın şu anki şampiyonu Real Madrid, turnuvayı kazanma şansı için Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynayacak. Geçen yıl Kral Kupası finalinde Real Betis ile karşılaşan Valencia ile yarı finalde karşı karşıya gelen ekip, maçı penaltılarla kazandı. Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, rakibi Barcelona'nın galibiyet sayısına eşit olacak olan İspanya Süper Kupası'nı 13. kez kazanmak istiyor.

Real Madrid - Barcelona Maçı Hangi gün, Saat Kaçta!

İspanya Süper Kupası'nda El Classico heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz günlerde oynanan yarı final mücadelelerinin ardından finalin ismi El Clasico oldu. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak olan Real Madrid-Barcelona mücadelesinde ilk düdük 14 Ocak 2023 pazar günü saat 22.00’da çalacak.

Real Madrid - Barcelona Süper Kupa Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

İspanya Süper Kupası finali, Tivibu Spor 1’den (78. Kanal) canlı yayınlanacak. Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Kupa’da oynamaya hak kazanan Katalan ekip Barcelona, Real Betis ile oynadığı yarı final mücadelesini penaltılarla kazanarak adını finale yazdıran ekip oldu. Normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2 biten mücadelede Barcelona, seri penaltıları 4-2 kazandı. İspanya Süper Kupası’nı 13 kez kazanarak kupanın en başarılı takımı olan Barcelona, 4 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor. Tüm kulvarlarda oynadığı son 8 maçı kaybetmeyerek rüzgârı arkasına alan Xavi’nin öğrencileri, El Clasico galibiyetinin yanında İspanya Süper Kupası’nı kazanarak galibiyet serisine devam etmek istiyor.