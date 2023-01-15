Ankara Haber: Çankaya Belediyesi Cumhuriyetin 100.Yılına 4 Açılışla Başladı...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve çok sayıda CHP milletvekilinin katıldığı törende Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Birileri rant için çalışırken, biz halkımız için çalışıyoruz. Halkın her bir kuruşunu namusumuz bilip çalışıyoruz ve böyle çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Tekin Bingöl, Murat Emir, Yıldırım Kaya, CHP Parti Meclisi Üyeleri Semra Dinçer, Hasan Efe Uyar, Deniz Devir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törene katılamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gönderdiği tebrik mesajları da okundu.

TAŞDELEN: “HİZMETİ HALKIMIZIN AYAĞINA GETİRDİK”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, törende yaptığı konuşmada Çayyolu Hizmet Binası’nın 3 bin 200 metrekare alana kurulduğunu söyledi. Taşdelen’in hizmet binası içinde Prof. Dr. Muammer Aksoy’un adının verildiği bir kütüphane olduğunu söylemesi alkış aldı.

Taşdelen, “Açtığımız hizmet binalarıyla hizmeti halkımızın ayağına getirdik. Birileri rant için çalışırken bizler halk için çalışırız. Belediyenin her bir kuruşunu namusumuz bilip harcadığımız için, israf etmediğimiz için bu eserleri halkımıza kazandırıyoruz ve böyle çalışmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız ve halkımıza kazandıracağımız yeni eserlerle 100. yılı taçlandıracağız” dedi.

CUMHURİYETİN 100. YILINA 3 DEV ESER

Taşdelen, Cumhuriyet’in 100. yılında da Ankara’ya 3 dev eser kazandıracaklarını söyledi.

Taşdelen, Ankara’nın uluslararası standartlardaki ilk kültür merkezi olacak Atatürk Kültür Merkezi’ni 29 Ekim de, ikinci Atatürk Orman Çiftliği olacak 750 dönümlük Bademlidere Cumhuriyet Parkını 23 Nisan’da, Ankara’nın müze ihtiyacını giderecek Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni de 13 Ekim’de hizmete açacaklarını belirtti.

TAŞDELEN: “ÇANKAYA BELEDİYESİ KİRA ÖDEMEYEN KENDİ MÜLKLERİYLE HİZMET VEREN BİR NOKTAYA GELMİŞTİR”

Açılışı yapılan Çayyolu Hizmet Binası ile Çankaya Belediyesinin kiracı olduğu hiçbir mülkün kalmadığının altını çizen Taşdelen, “Kiracısı olduğumuz son mülkten de çıkmış olacağız. Artık Çankaya Belediyesi hiçbir kira ödemeyen kendi mülklerinde hizmet veren bir noktaya gelmiştir. Çayyolu Hizmet Binamız ve açılışını yaptığımız diğer tesislerimiz halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Taşdelen, konuşmasını, “Dürüst, namuslu insanlar her zaman kazanır. Önderi bilim ve akıl olanlar, önderi Mustafa Kemal Atatürk olanlar her zaman kazanır. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın özgürlük, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı” diyerek bitirdi.

MANSUR YAVAŞ: “BİZLER, ŞEFFAF VE HESAP VEREREK ÇALIŞIYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, konuşmasında, “Bizler, belediye başkanları olarak el ele verdik, hiçbir ayrım yapmadan en iyi şekilde çalışıyoruz. Bizler, şeffaf bir şekilde hesap vererek, halkın hiçbir kuruşunuzu israf etmeden çalışıyoruz. Ankara halkında ulaşmadığımız hiçbir kesim yok” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100. yılı için yapılan çalışmalardan bahseden Yavaş, açılışı yapılan eserlerden dolayı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

OĞUZ KAAN SALICI: “BELEDİYE BAŞKANLARIMIZLA GURUR DUYUYORUM”

Belediye başkanlarının yaptığı hizmetlerle gurur duyduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise, “Biz, siyasi bir mücadele veriyoruz. Türkiye’yi çağdaş bir seviyeye getirecek bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken de belediye başkanlarımızın yaptığı güzel işler ve halkımızın bunlara sahip çıkması bizim en büyük motivasyonumuz oluyor. Alper başkanımıza, Mansur başkanımıza ve Fethi başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

YENİ YILIN İLK TOPLU AÇILIŞINDAGRUP GÜNDOĞARKEN COŞKUSU

Konuşmaların ardından, Çayyolu bölgesinde önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Çayyolu Hizmet Binası, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde inşa edilen Alacaatlı Geri Dönüşüm Merkezi, Boztepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Boztepe Parkı ve Kızılırmak Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Eti Maden Parkı kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

Türkiye’nin en sevilen müzik gruplarından Grup Gündoğarken de verdiği konserle açılışa renk kattı. Çankayalılar, Grup Gündoğarken’in seslendirdiği “Ankara’dan Abim Geldi”, “Rüzgâr”, “Ellerimde Çiçekler”, “Gibi Gibiyim”, “Sensiz Olmaz” gibi sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.