15 Oca 2023 - 14:59- Belediyeler G: 15 Oca 2023 - 15:00

Ankara Haber: Hasret bitiyor! Ankara Büyükşehir Belediyesi Belpa Buz Pateni Tesisi’nde Çalışmalara Başladı!

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Başkentin sembol hâline dönüşen değerlerine sahip çıkmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, kir ve pas gibi sağlıksız koşullarda devraldığı Belpa Buz Pateni Tesisi’ni yeniliyor. 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışmaların ardından tesis; uluslararası standartlardaki yeni pisti, kafeteryası, kütüphanesi ve sergi salonuyla hizmet verecek.
Ankara Haber: Hasret bitiyor! Ankara Büyükşehir Belediyesi Belpa Buz Pateni Tesisi’nde Çalışmalara Başladı! mask
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Başkentin tarihi ve kültürel değerleri kadar sembol haline dönüşen yapılarına sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belpa Buz Pateni Tesisi için de harekete geçti. Kir ve pas gibi sağlıksız koşullar içinde ABB’ye devredilen Belpa Buz Pateni Tesisi’nde, yapılan inceleme ve çalışmaların ardından kapsamlı bir yenileme ve güçlendirme çalışması yapılmasına karar verildi. 

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN HÂLE GETİRİLECEK

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden PORTAŞ, Başkentin sembollerinden olan tesis için kollarını sıvadı.

Proje kapsamında mevcut buz pateni pisti ve koruyucu paneller değiştirilerek uluslararası standartlara uygun hâle getirilecek. Mevcut kondisyon salonları ve soyunma odaları ile ıslak hacimleri yenileyecek olan Büyükşehir Belediyesi ihale sonrasında Adnan Ötüken Parkı ile tesis arasında bağlantı yolu da yapacak. 

BUZ PATENİ SPORU DAHA SAĞLIKLI KOŞULLARDA YAPILACAK

Başkentli gençleri spora teşvik etmek için birçok yeni projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi, Belpa Buz Pateni Tesisi’ni modern bir yapıya kavuşturarak buz pateni sporunun daha sağlıklı koşullarda yapılmasını amaçlıyor.

Tesisin tüm altyapı hattını tamamen yenileyecek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, tesis alanı içinde inşa edeceği sergi salonu, açık kütüphane ve kafeterya ile 7’den 70’e tüm Başkentlilerin ailesiyle vakit geçirebileceği bir tesisi daha Ankara’ya kazandırmayı hedefliyor.  

“2023 YILI İÇERİSİNDE TAMAMLAYIP, BAŞKENTLİLERİN HİZMETİNE AÇMAYI PLANLIYORUZ”

Başkentli gençleri spora teşvik etmek ve buz pateni sporunun daha sağlıklı koşullarda yapılmasını amaçladıklarını belirterek yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Üst Yapılar Şefi Latif Yeşil, şunları söyledi:

“Yapıldığı yıllarda Türkiye’nin en büyük pateni pisti olan ve Gençlik ve Spor Bakanlığından devraldığımız tesiste yenileme çalışmalarına hızla başladık. Çalışmaları 2023 yılı içerisinde tamamlayıp, Başkentlilerin hizmetine açmayı planlıyoruz. Tüm binanın elektrik ve mekanik tesisatını, buz pistinin tüm tesisatını ve binanın iç ve dış cephesinde yenileme çalışmaları başlatıyoruz. Aynı zamanda bina içerisinde statik güçlendirme çalışmaları da devam ediyor.”

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, BELPA Buz Pateni Tesisi, ankara, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’
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15 Oca 2023 - 14:59 - Belediyeler

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