Ankara Büyükşehir Belediyesi 11 Adet Taşınmazını İhale ile Satışa Çıkarıyor! İşte Ayrıntılar...

Şeffaf belediyecilik ilkesi ile çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi kendine ait gayrimenkulleri ihale ile satışa çıkarmaya devam ediyor. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı 3’ü Çankaya, 3’ü Mamak ve 5 tanesi de Keçiören ilçelerinde bulunan 1 mağaza ve 10 mesken olmak üzere toplam 11 taşınmazının satışı için 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14.00’te ihaleye çıkacak.

İHALE ŞARTNAMESİNE İNTERNETTEN ULAŞILABİLECEK

İhale; Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5’teki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan Encümen salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce gerçekleştirilecek.

Satış ihalesine başvurmak isteyenler; satışı yapılacak 4+1, 3+1, 2+1 ve 1+1 dairelerden oluşan taşınmazların satış şartnamesini en geç ihale günü saat 11.00’e kadar (Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No: 5) adresindeki Belediye Hizmet binasının 14. katında bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görebilecek ve alabilecek.

İstekliler detaylı ihale bilgilerine “https://www.ankara.bel.tr/ihaleler/detay/3182” adresi üzerinden ve 0 312 507 25 69 – 0 312 507 16 15 numaralı telefonlardan ulaşabilecek.