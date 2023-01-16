Ankara Haber: Sincan Kadın Kadına Aile Sohbetleri’nin Konuğu “Eğitimci- Yazar Dilek Cesur”

Türk sanat müziği dinletisiyle başlayan Kadın Kadına Aile Sohbetleri” programına Sincanlı kadınların ilgisi yine yoğundu. Programın açılış konuşmasını Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan yaptı. Emine Ercan, “Sağlıklı toplumlar sağlıklı ailelerle inşa edilir. Dünyada en huzur bulduğumuz yer ailemizin yanıdır.

Allah hepimize hem ailesine hem vatanına hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Bu nedenle yaptığımız programların içeriğinde önceliğimiz aile ve çocuklar. Kadın Kadına aile sohbetleri programımız dışında kadınlara ve gençlere yönelik bir çok hizmet yer alıyor. Başkanımız Murat Ercan’a tüm bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da programa katılarak kadınları selamladı. Başkan Ercan, “Belediyeciliği asla yolla, kaldırımla, temizlikle sınırlı görmedim. Kültürü, sanatı, sporu, eğitimi de en az bunlar kadar önemli olduğunu düşündüm. Çocuklarımıza, kadınlarımıza yönelik birçok hizmetlerimiz var. Sizlere ne yapsak az. Sincanımızı, Ankaramızı, ülkemizi daha iyiye taşıyacak nesilleri yetiştiren sizlersiniz. Hep şuna inandım kadınların, annelerin duasını alırsam. İşim rast gider. Allah sizlerden razı olsun.” diye konuştu.

Salonu dolduran hanımlar bu ayın konuğu Eğitimci –Yazar Dilek Cesur’u can kulağıyla dinledi.Dilek Cesur konuşmasında şunları söyledi:

“Çocuklarınızı başka çocuklarla kıyaslamanız onları daha başarılı yapmaz, hırslandırmaz, daha çok çalışmasını sağlamaz. Çocuklarımızı olduğu gibi kabul edersek onlarla empati kurabilirsek daha sağlıklı iletişim kurabiliriz. En önemli kurallardan bir tanesi de çocuklar söyleneni değil yapılanı örnek alırlar.” Sözleriyle çocukla iletişimin önemine dikkati çekti.

Programın ardından çekiliş yapıldı. İsmi çıkan hanımlar; ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukları ile birlikte keyifli bir Sincan turu yapacak.