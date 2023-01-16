Ankara Haber: Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Atayurt Sakinleriyle Toplantı Yaptı...

Demirel, Eskişehir yolu güzergahında yer alan ve 2013 yılında Etimesgut sınırlarına dahil edilen mahallelerin büyük bir gelişim kaydettiğini söyledi. Atayurt, Yapracık, Turkuaz, Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu Ballıkuyumcu, Fevziye, Şehitali Mahallelerinde 40 bine yakın Etimesgutlu’nun yaşadığını ifade eden Demirel, “İlçemizin 38 mahallesinin tamamında çok ciddi hizmet ve yatırımlar gerçekleştirdik.

Belediyemiz sınırlarına dahil olan bu mahallelerimizin öncelikli ihtiyaçlarını tespit ederek çalışmalara başladık. 10 yılda 27 Park 281 bin 776 metre kare yeşil alan kazandırdık. EtiSEM birimleri, kapalı Pazar yeri ve zabıta merkezi, Atayurt Emekliler Konağı, Atabey Spor Tesisi, Turkuaz Spor Tesisi, Atayurt Spor Tesisi, köy konakları, muhtarlık binaları kazandırdık. Yaptığımız bu hizmetlerle mahalle sakinlerimizin yaşam kalitesini artırdık” dedi.

Demirel mahallelerin eksiklerinin giderilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini de hatırlattı. Demirel’e Atayurt Mahallesi Muhtarı Alaattin Erkaya ve mahalle sakinleri hizmetleri için Demirel’e teşekkür ederek plaket takdim ettiler.