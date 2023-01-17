Ankara Haber: Gölbaşı'nda 7-14 yaş Aralığındaki Öğrencilere Sömestr Tatili Hediyesi Başkan Şimşek'ten...

Başkan Şimşek, “Minik kardeşlerimize ara tatilde hem kaliteli zaman geçirebilecekleri hem de spor yapabilecekleri anlamlı bir hediye vermek istedik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onları mutlu ve konforlu bir şekilde geleceğe hazırlamak için çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

28/29 ve 30 Ocak tarihlerinde yüzme havuzlarından ücretsiz yararlanabilecek çocuklar için başvurular, 23 Ocak Pazartesi gününe kadar aşağıdaki iletişim numaralarından yapılabilecek.

İletişim Numaraları: Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi 485 54 85 Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi 485 51 60