Ankara Haber: Başkan Murat Ercan Sincan'ın 5 Yılını Anlattı...'Sincan Yeni Yüzyıla Hazır'

Başkan Murat Ercan, “Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Sincan Belediyesi olarak Türkiye Yüzyılında biz de varız.” dedi. Başkan Ercan görevde olduğu 5 yıllık süredeki icraatlar, ilçeye kazandırılan yeni yaşam alanları, yatırımlar ile vizyon projelerini vatandaşlarla paylaştı. Başkan Ercan 5 yıllık z raporunu da açıkladı; ”Yatırımlarımızın bugünkü karşılığı 1 milyar 600 milyon TL. Borcumuz ise sıfır.” dedi.

Sincan Belediyesinin "5 yıllık İcraat Proje Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı" Sinan Şamil Sam Spor Salonu’nda düzenlendi.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Milletvekilleri, MHP Merkez yönetim kurulu üyesi Ve Genel Başkan Başdanışmanı, Milletvekili Nevin Taşlıçay, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, meclis üyeleri il ve ilçe teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

‘Aşk, heyecan, seninleyiz Murat Ercan’ pankartlarının açıldığı; coşkunun eksik olmadığı programda Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 5 yıllık yatırım ve projeleri anlattı.

Başkan Ercan yaptığı sunumda şunları söyledi;

“Belediye olarak iddialı olduğumuz bir konu sıfır atık ve geri dönüşüm. Başta Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere birçok ödül aldık. Eğitimlerle başladık. Kişi başına 1,2 kg olan atık çıkarma miktarını 2 yıla yakın zamanda 800 grama düşürdük. Bu şu demek oluyor; Sincan 600 bin nüfuslu yaklaşık 200 bini artık atık çıkarmıyor.

Ve yerli sistemle ilk gübre üreten belediye olduk. Sonra Mama üretmeye başladık. Sonra bir çiftlik kurduk. Kurtçuk, alabalık, solucan, sirke, biyogaz üretmeye başladık; sebze meyve üretmeye başladık. İhtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Arta kalanı geri dönüşüme katıyoruz.

Ankara’nın en büyük, en modern ve konforlu sokak hayvanları Bakımevi Rehabilitasyon merkezimiz var. Zir Vadisi Rekreasyon Alanı projemiz iledeSincan bir cennet bahçesine kavuşuyor. Sincan merkezinde ayrıca modern bir alışveriş merkezi oluşturuyoruz. Ortasında bir meydanla adete Sincan’ın yeni cazibe merkezi olacak.

Sosyal belediyeciliğin yanı sıra eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında da dev yatırımlarla Sincan Belediyesi olarak Türkiye Yüzyılında biz de varız.”

BORCUMUZ “SIFIR”

Başkan Ercan sunumunun ardından 5 yıllık z raporunu da açıkladı,”5 yıllık bütün bu yatırımlarımızın bugünkü karşılığı 1 milyar 600 milyon TL. Ne kadar borcunuz var? derseniz. ‘Sıfır’. Ayrıca Yakın zamanda da açıkladık. Çalışanına en fazla maaş artışı yapan belediye olduk, hamdolsun.” ifadelerini kullandı.

Program, Yücel Arzen ve orkestrasının sahne almasıyla sona erdi.