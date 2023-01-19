Ankara Haber: Sincan Millet Kıraathanesinde Gençlere Başkan Ercan'dan Sürpriz Ziyaret...

Bu sene sınava girecek öğrencilere ise Dijital Eğitim Modülü kodlarını dağıtarak bilgi verdi. Sincan’da sayısı her geçen gün artan millet kıraathaneleri öğrencilerin adeta vazgeçilmezi oldu. Daha rahat çalışma ortamları ve huzurlu havası ile gençlerin tercih ettiği Millet Kıraathanelerini Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da sık sık ziyaret ediyor.

Başkan Ercan son olarak Fatih Millet Kıraathanesinde gençlerle bir araya geldi. Kıraathanede ders çalışan gençlerle sohbet eden Başkan Ercan, onları dikkatle dinledi. Kiminin masasına oturarak derslerine yardım etti, kiminin sorularını cevaplandırdı, kimiyle de Sincan’ın vizyonu üzerine konuştu.

Gençler bizim geleceğimiz diyerek onlarla bir arada olmanın önemine her zaman vurgu yapan Başkan Ercan, “Açıldığı günden bugüne bir milyondan fazla vatandaşımız Millet Kıraathanelerimizden faydalandı. Bu rakam bizim için büyük mutluluk, Sincan’ın Millet Kıraathanelerine ilgisinin bir göstergesi. Bu da bizim için gurur verici” dedi.

Millet Kıraathanelerinde çay, kek, simit, poğaça, çorba gibi ikramlardan da faydalanan gençlere Başkan Ercan, her zaman destek olduklarını belirtti. Lise son sınıf öğrencileri için üniversite sınavına yönelik hazırlanan Dijital Eğitim Modülü kodlarını da dağıtan Başkan Ercan, “Bu modülle cep telefonu ve tabletlerden kolaylıkla ders çalışabilirsiniz. Konu anlatımı ve soru bankalarının yer aldığı bu eğitim modülünü sizler için özel hazırlattık” diyerek öğrencilerin okul hayatlarında başarılar diledi.