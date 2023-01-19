19 Oca 2023 - 16:54- Belediyeler G: 19 Oca 2023 - 16:59

Ankara Haber: Kahramankazan "20-25 Yıllık Süreç İçerisinde Hızlı Gelişen Sanayileşen Bir Bölge"...

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz; ASO ve KASİAD'ın, sanayinin merkezi olan Kahramankazan'da sanayicileri dinlemek ve atılacak yeni adımları görüşmek üzere organize ettiği ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da iştirak ettiği toplantıya katıldı.
Ankara Haber: Kahramankazan "20-25 Yıllık Süreç İçerisinde Hızlı Gelişen Sanayileşen Bir Bölge"... mask
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Toplantıda, Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde Kahramankazan’ın önemli projelerin merkez üssü olması sebebiyle yaşadığı hızlı gelişim ve gelişimle birlikte doğması muhtemel sorunlar konuşuldu. Kahramankazan, milli ve yerli projelerin merkezi olması, ilçede Tusaş, HAB gibi büyük sanayi kuruluşlarının yer almasından dolayı stratejik bir öneme de sahip. 

“20-25 yıllık süreç içerisinde hızlı gelişen sanayileşen bir bölgeyiz” 

“Kahramakanzan’a biçilen gömlek artık dar geliyor” diyerek üretilecek çözümlerde paydaş olmak istediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Oğuz; “TUSAŞ'ın vizyonu, Ankara Lojistik Üssü'nün Kahramankazan'a gelmesi, çalıştığı yan firmaların ilçemize gelmesi ve HAB’ın (Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) burada kurulması, gelişimi hızlandırdı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu için Ankara'yı sanayinin merkezi ilan etmesi, Tank Palet Fabrikamızı Kahramankazan'da konuşlandırması ve Kahramankazanımızın yerli ve milli projelerin üssü olması ilçemizi önemli bir merkez haline getirdi” açıklamalarında bulundu. 

"Çözümlerin Paydaşı Olmak İstiyoruz" 

Üretilecek çözümlerin paydaşı olmak istediklerini ve bu süreçte hem Kahramankazan için hem de sanayiciler için ellerinden gelen tüm gayreti sarf edeceklerini söyleyen Başkan Oğuz, herkesin yüzünü güldürecek formüllerin üretilmesinin önemine değindi. Kahramankazan büyüdükçe sorunların da büyüdüğünü dile getiren Oğuz, “Türkiye’nin en hızlı gelişen ilçesiyiz.

Bu gelişim büyüdükçe beraberinde sorunlar da doğal olarak geliyor. Biz bu konuda bir proje hazırladık ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgedeki sanayiye tam destek vermesi nedeniyle teşekkürlerimi bizzat kendisine ilettim. Çözümlerin paydaşı olmak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

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19 Oca 2023 - 16:54 - Belediyeler

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