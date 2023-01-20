20 Oca 2023 - 16:18- Dizi Haberleri G: 20 Oca 2023 - 16:19

Dokuz Oğuz Dizisi FOK'ta Başlıyor! Dokuz Oğuz Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?

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Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu ve Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı Dokuz Oğuz, ilk bölümüyle 28 Ocak Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.
Dokuz Oğuz Dizisi FOK'ta Başlıyor! Dokuz Oğuz Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
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Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu ve Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı Dokuz Oğuz, 28 Ocak’ta FOX izleyicisiyle buluşacak.

YENİ BİR TANITIM GELDİ!

Türk’ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak “Oğuz Timi”nin hikayesini anlatacak Dokuz Oğuz’dan tarih duyurusuyla beraber yeni bir tanıtım da geldi. Tanıtımda, dizinin temposunun hiç düşmeyeceği ve Mehmetçik'in iki bin yılı aşan efsanesinde, ulaşılan yeni bir zirvenin destansı öyküsünün anlatılacağı görülüyor.

Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen, Hakan Boyav, Tuncer Salman, Dağhan Külegeç, Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan, Sahra Şaş ve Mehmet Çevik’in yer aldığı Dokuz Oğuz, ilk bölümüyle 28 Ocak Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.
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20 Oca 2023 - 16:18 - Dizi Haberleri

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