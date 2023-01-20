Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başladı! Robotik Kodlama, 3D Tasarım

Çocukların teknoloji ile buluştuğu Çocuk Teknoloji Evinde, bahar dönemi başvuruları 23 Ocak’ta başlıyor. 29 Ocak’a kadar sürecek başvurular sonucunda çocuklar robotik kodlama, 3D Tasarım ve Kodlama alanlarında eğitim alacak. Çocukların takım olmayı da öğrendiği Çocuk Teknoloji evinde güz döneminde 128 çocuk eğitim aldı.

Başvurular, sayfası için TIKLAYINIZ adresinden online yapılacak.

Çocuklara farklı dünyaların kapılarını açacak eğitimlerde 8-16 yaş arası çocuklar Robotik Kodlama 9-16 yaş arası çocuklar da 3D Tasarım ile Kodlama derslerinde teknoloji dünyasının kapılarını aralama fırsatı bulacak. Konusunda uzman eğitmenlerin vereceği eğitimlerle teknolojiyle tanışan çocuklar, dönem sonunda sertifika almaya da hak kazanacak.