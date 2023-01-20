20 Oca 2023 - 12:04- Belediyeler G: 20 Oca 2023 - 12:22

Ankara Haber: Keçiören Çem’deki Minikler İlk Mezuniyet Sevincini Sertifika Alarak Yaşadı...

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Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi’nin (ÇEM) minik öğrencileri birinci dönem sonu sertifikalarını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un elinden alarak ilk kez mezun olma heyecanını yaşadı.
Ankara Haber: Keçiören Çem’deki Minikler İlk Mezuniyet Sevincini Sertifika Alarak Yaşadı... mask
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2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci döneminde Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi’nde 10 branşta açılan atölyelerde 4-14 yaş grubu 1.010 öğrenciye eğitim verildi. Okul öncesi, Oyun, Jimnastik-Kick-Boks-Taekwondo, Hızlı Okuma-Hafıza Teknikleri, Tasarım, İngilizce, Robotik Kodlama ve Akıl Oyunları atölyelerinde eğitim gören öğrenciler ilk karne sevincini sertifika alarak yaşadı.

Aileler de ilçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreninde çocuklarının ilk mezuniyet heyecanına ortak oldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok sertifika töreninde yaptığı konuşmada, “Geleceğimiz, ikbalimiz ve istikbalimiz olan güzel yavrularımıza 10 branşta eğitim verdik ve mezun ediyoruz. Çocuklar, gençler geleceğimizdir. Gün olacak ülkemizi çocuklarımız, çiçek ve meleklerimiz yönetecek.

Amacımız çocuklarımızı daha iyi bir şekilde geleceğe hazırlamak ve donanımlı yetiştirmektir. Bilgi ve bilişim çağı hızlı gelişiyor. Bunun yanında kültürümüzü, manevi değerlerimizi de gözeterek çocuklarımızın eş iyi şartlarda yetişmesi için her türlü imkânımızı seferber ediyoruz. Çok sayıda kültür merkezi yapıyoruz. Buralarda kütüphane, kreş ve eğitim merkezlerimiz var. Keçiören, Ankara’da en çok çocuk ve genç nüfusu olan ilçedir. Çocuk ve genç nüfusumuz bazı illerin nüfusundan daha fazladır.

Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik birçok eser ve projelerimiz var. Yenilerini yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bundan sonra da çiçeklerimizi, meleklerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Emek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımız inşallah devletimiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı işler yapacaklar. Yeni yüzyıl inanıyoruz ki Türkiye yüzyılı olacak.” dedi.

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20 Oca 2023 - 12:04 - Belediyeler

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