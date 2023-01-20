20 Oca 2023 - 12:09- Belediyeler G: 20 Oca 2023 - 12:31

Ankara Haber: Pursaklar’da Sahne 'Windsor’un Şen Kadınları’nın...

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Her ay dolu dolu etkinliklerle vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına renk katan Pursaklar Belediyesi, ilçeye kazandırmış olduğu Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi ile sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.
Ankara Haber: Pursaklar’da Sahne 'Windsor’un Şen Kadınları’nın... mask
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Kültürün ve Sanatın Merkezi olma özelliği taşıyan Pursaklar’da tiyatro ile dolu dolu günler hız kesmeden devam ediyor. Her tiyatro gösterisinde sanatseverleri yalnız bırakmayarak, programlara katılmaya azami gayret gösteren Başkan Ertuğrul Çetin, sanatseverlerin tıklım tıklım doldurduğu Windsor’un Şen Kadınları tiyatro gösterisini izledi. 

‘‘Yapmış olduğumuz bu mekânların büyük ilgi görüyor olması bizleri çok mutlu ediyor’’

Tiyatro çıkışında tiyatro gösterilerine olan yoğun ilgiden dolayı kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi hizmet vermeye başladığı günden bu yana vatandaşlarımız tarafından büyük teveccüh görmeye devam ediyor. Yine bugün bir tek boş koltuk dahi bırakmayarak salonumuz rüştünü ispatlamış oldu.

Yapmış olduğumuz bu mekânların büyük ilgi görüyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Bizlerde bu büyük ilgiye sahip çıkarak sanatla dolu günlerde hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz’’ dedi.
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20 Oca 2023 - 12:09 - Belediyeler

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