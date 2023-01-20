20 Oca 2023 - 12:15- Belediyeler G: 20 Oca 2023 - 12:46

Ankara Haber: Pursaklar’da Çömlekçilik Geleneği Gelecek Nesillere Aktarılıyor!

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Pursaklar Belediyesi, kil ve çamurdan yapılan unutulmaya yüz tutmuş olan çömlekçiliği gelecek nesillere aktarmak adına Nezaket Okullarındaki öğrencilere, ‘‘Çömlek Yapım Etkinliği’’ düzenledi.
Ankara Haber: Pursaklar’da Çömlekçilik Geleneği Gelecek Nesillere Aktarılıyor! mask
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Birbirinden farklı etkinliklerle minik öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için çalışmalar yürüten Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu eğitmenleri, kültürel değerlere sahip çıkmak adına çocuklara kil ve çamurdan çanak, çömlek yapma tekniklerini öğretti.

Kil ve çamurdan çömlek yapma etkinliği ile öğrenciler, kilin nasıl işlenerek çömlek haline geldiğini gözlemlerken, kilden çömlek ve hayvan figürleri yaparak eğlenceli dolu dakikalar geçirdi. 

‘‘Bugün minik eller hem eğlendi, hem de yeni şeyler öğrendiler.’’

Nezaket Okullarında eğitim gören çocukların çamura dokunarak çömlek yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bugün minik eller hem eğlendi, hem de yeni şeyler öğrendiler. Öğrencilerimiz kilden çömlek yaptılar. Kaybolmaya yüz tutmuş çanak, çömlek geleneğinin yaşaması için geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımız için güzel bir etkinlik oldu.

Nezaket okullarımızda çocuklarımız geleceğe hazırlamaya devam ederken, kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak adına etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz’’ dedi.

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20 Oca 2023 - 12:15 - Belediyeler

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