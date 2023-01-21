21 Oca 2023 - 11:35- Belediyeler G: 21 Oca 2023 - 11:36

Ankara Haber: Arıcılık Çankaya’da Öğreniliyor! Kent Tarım Hobi Evi’nde “Arıcılık” Eğitimleri Başladı...

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Çankaya Belediyesi Kent ortamında arıcılığın nasıl yapılabileceğinin anlatıldığı eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Ankara Haber: Arıcılık Çankaya’da Öğreniliyor! Kent Tarım Hobi Evi’nde “Arıcılık” Eğitimleri Başladı... mask
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Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği arıcılık eğitimlerinin bir yenisi Mutlukent ve Ata Kent Tarım Hobi Evleri’nde başladı. Hobi arıcılığı konularını kapsayan eğitimler toplam üç hafta sürüyor. Vatandaşların ücretsiz olarak yararlandığı eğitimlerde, temel arıcılık ile ilgili tüm detaylar anlatılıyor.  

Çarşamba günleri Ümitköy’de bulunan Mutlukent Kent Tarım Hobi Evi’nde, perşembe günleri ise Öveçler’de bulunan Ata Kent Tarım Hobi Evi’nde düzenlenen eğitimlerle “Bal Arısı Irkları”, “Arı Sağlığı ve Mevsimsel Bakım”, “Arı Ürünleri ve Üretimi” konularında bilgiler anlatılıyor. 

Vatandaşlar, Kent Tarım Hobi Evlerinde düzenlenen “Arıcılık” ve “Temel Sebze Yetiştiriciliği” eğitimleri hakkında 458 89 00 / dahili 2408 ve 235 39 73 numaralı telefonları arayarak bilgi alabilirler.   
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21 Oca 2023 - 11:35 - Belediyeler

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