21 Oca 2023 - 12:12- Belediyeler G: 21 Oca 2023 - 12:13

Başkentli Çocuklara Karne Hediyesi Büyükşehir Belediyesi'nden! Yarıyıl Çocuk Festivali Başlıyor...Tiyatro, Konser ve Atölye Çalşmaları...

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Öğrenci ve çocuk dostu uygulamalarıyla adından söz ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli miniklerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkentli Çocuklara Karne Hediyesi Büyükşehir Belediyesi'nden! Yarıyıl Çocuk Festivali Başlıyor...Tiyatro, Konser ve Atölye Çalşmaları... mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Yarıyıl Çocuk Festivali’ne ev sahipliği yapacak. ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde 1-2 Şubat tarihlerinde düzenlenecek festivalde; tiyatro gösterilerinden sportif aktivitelere, konserlerden atölye çalışmalarına kadar birbirinden renkli etkinlikler olacak. 

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 1-2 Şubat 2023 tarihlerinde ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl ikincisi düzenlenecek “Yarıyıl Çocuk Festivali”ne ev sahipliği yapacak. 

HEM EĞLENECEK HEM DE ÖĞRENECEKLER

Başkentli öğrenciler 2 gün sürecek festivalde; tiyatro gösterilerinden sportif aktivitelere, konserlerden atölye çalışmalarına kadar birbirinden renkli aktivitelerle buluşacak.

Atölye çalışmalarında minikler, ebru sanatından taş boyamaya, zekâ oyunlarından el sanatlarına kadar pek çok alanda hünerlerini sergilerken, Kent Orkestrası da en güzel çocuk şarkılarını seslendirecek. Düzenlenecek çok sayıda etkinlik sayesinde çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek.
# Başkentli Çocuklara Karne Hediyesi Büyükşehir Belediyesi'nden!, ankara, Ankara Yarıyıl Çocuk Festivali, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı
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21 Oca 2023 - 12:12 - Belediyeler

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