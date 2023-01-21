21 Oca 2023 - 12:33- Belediyeler G: 21 Oca 2023 - 12:34

Ankara Büyükşehir’den Batıkent’e Dev Rekreasyon Alanı...

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Başkente nefes aldıracak yeşil alanların sayısını her geçen gün artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle ilçesine kazandırılacak rekreasyon alanının çalışmalarına başladı.
Ankara Büyükşehir’den Batıkent’e Dev Rekreasyon Alanı... mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent’e kazandırılacak dev rekreasyon alanı için çalışmalara başladı. Sözleşme bedeli 229 milyon 453 bin TL olan 420 bin metrekarelik park; iklim pozitif temalı olmasının yanı sıra yüzde 80’i yeşil alanlardan oluşmasıyla öne çıkıyor. Rekreasyon alanının temel atma töreni ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla 22 Ocak Pazar günü saat 16.00’da yapılacak.

Batıkent Kentkoop Mahallesi’nde atıl durumda bulunan 420 bin metrekarelik alan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının çalışmalarının ardından dev bir rekreasyon alanına dönüşecek.

Sözleşme bedeli 229 milyon 453 bin TL olan rekreasyon alanında; gençlik merkezi, kadınlar lokali, sergi salonu, çay bahçesi, kafeterya, mescit, otopark ve büfelerin yer alması planlanırken vatandaşların gönüllerince spor yapabileceği alanlar da unutulmadı.

Rekreasyon alanı içerisinde; ikişer adet kapalı spor tesisi, basketbol, mini futbol sahası ve tenis kortu ile birer adet voleybol ve profesyonel futbol sahası bulunacak. 

BİYOLOJİK GÖLET VE EKOLOJİK KÖPRÜ

2023 yılında tamamlanması hedeflenen parkta çevreci projeler de hayat bulacak. “İklim pozitif” temalı ve yüzde 80’i yeşil alanlardan oluşacak alanda, sosyal tesisler ve spor alanları bulunacak.

3 bin 676 metrekarelik biyolojik gölet ile birlikte doyumsuz bir görselliğe kavuşacak parkta, 17 kilometrelik yürüyüş yolu ve 6 kilometrelik bisiklet parkuru bulunacak.

Başkentlilere temiz havada bol oksijen alabilecekleri yeşil bir alan kazandırmayı hedefleyen ABB, parkta 40 bin metrekarelik çim ile 80 bin metrekarelik çayırlık alan dışında Başkentin iklim şartlarına uyumlu 7 bin 100 adet ağacı ve 300 bin adet bitkiyi toprakla buluşturacak. 

TEMEL ATMA TÖRENİ 22 OCAK 2023 PAZAR GÜNÜ

Yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen dev rekreasyon alanının temel atma töreni ise 22 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Kentkoop Mahallesi 1867. Cadde adresinde düzenlenecek olan törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

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21 Oca 2023 - 12:33 - Belediyeler

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