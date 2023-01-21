Ankara Haber; Sağlık bakanlığına şikayet nasıl yapılır? Sağlıklı Çözüm Nedir? Nasıl Kullanılır?

Sağlıklı Çözüm Birimi sağlık sistemi hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının karşılaştıkları veriler Bakanlığa iletilmesini ve çözümlenmesini hedefliyor. Bu amaçla, ALO184 SABİM aranarak "1" tuşlanarak iletişim hattına erişilir. Sağlık çalışanı tarafından yaşanan sorunlar, SABİM tarafından ilgili makamlara iletilir, çözümlenir ve takip edilir. Gerektiğinde, Sorunların Çözümünün Bölgesel ve Ulusal hizmetine yönlendirilir.

SABİM yoluyla sağlık güvencesindeki sağlık çalışanlarına yönelik tehdit ve şiddet tehdidi kullanan başvuruya maruz kalan bu tür beyanlarının gerekliliklerinin alınması için vakit kaybetmeden ilgili kurum ve kurumlara iletilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede sağlık çalışanlarının güvenliği sağlanmış olur.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm Nedir?

Sosyal medya teknolojisi ve internetin getirdiği yeniliklerle, genel müdürlükler gibi kurumlar da sosyal ağlarda süreç yönetimini desteklemek, tarama ve takipler yapmak amacıyla "Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesapları oluşturmuşlardır. DEvlet sayesinde-vatandaş etkileşimi daha ilerici ve kalıcı hale getirilir.

Sorunlarınızı, Şikayetinizi @sagliklicozum Twitter Hesabından Yollayın...

Sağlıklı Çözüm, 2016 yılı Ekim ayından itibaren sosyal medya platformları aracılığıyla hizmet vermektedir. Bu hizmetler arasında sağlık sistemi muayenesi ile ilgili bilgi veren ve sonuçta sağlıkla ilgili öneriler, öneriler, şikayetler ve teşekkürlerini en kısa sürede Bakanlığa iletip çözüme kavuşturulması yer almaktadır. Platformlar arasında Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformları bulunmaktadır.

Sağlıklı Çözüm Birimi, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Günlük olarak sosyal medya paylaşımları taranır, paylaşımlar analiz edilir, paylaşım sahibi ve yetkili mercilerle Alo 184 SABİM Hattı üzerinden iletişim kurulur, süreç takip edilir ve çözümle sonuçlandırılır. Bu işlemlerde yapılanma bir şekilde yürütülmektedir.