Düzenli Kahvaltı Yapmanın Faydaları Nedir? Kahvaltı Gerçekten Günün En Önemli Öğünü Mü?

Unutulmamalıdır ki, birkaç yıl önce rafine şekerler ve karbonhidratlar açısından zengin kahvaltıların yarardan çok zarar verebileceğini gösteren bir çalışma yayınlandı.

Kahvaltı sağlığınıza nasıl fayda sağlar?

Düzenli olarak kahvaltı yapmanın tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalık ve obezite gelişme riskini azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Sağlıklı bir kahvaltı yapmanın beyin fonksiyonlarına, özellikle de hafıza ve odaklanmaya yardımcı olduğuna dair kanıtlar da var.

Kahvaltı kilo aldırır mı?

Bazı kanıtlar, kahvaltı yapmanın günde birkaç kalori daha fazla yemeye yol açabileceğini gösteriyor. Gün boyunca kalorileri dengelemek önemlidir. Kahvaltı yapmayı seçerseniz, yiyecek alımınızı (kalori) tüm öğünleriniz arasında eşit olarak bölün.

Kahvaltıda yenmesi ve kaçınılması gereken yiyecekler

Kahvaltı yiyecekleri üzerine yapılan birçok çalışmanın kapsayıcı bir teması vardır: sabah yemeğinde ne yediğiniz en önemlisidir. Şekerli tahıllar, hamur işleri, simitler ve yüksek yağlı, işlenmiş etler, popüler kahvaltılık yiyecekler olma eğilimindedir.

Bu ürünlerin çoğu rafine edilmiş tahıllar içerir ve ilave şeker içerir. Bu, hızlı bir kan şekeri artışına neden olarak sabah ortası açlığına neden olabilir. Ayrıca kan basıncını etkileyebilecek çok fazla sodyum içerebilirler. Araştırmalar, iyi miktarda protein ve bazı kalp-sağlıklı yağlarla birlikte yüksek lifli bir kahvaltı yapmanın daha iyi sağlığa yol açtığını gösteriyor.

Kahvaltı gevreği ile başlayın

Sabahları fazla vaktiniz yoksa, düşük şeker katkılı yüksek lifli bir tahıl, vücudunuzun güne iyi bir başlangıç ​​yapmasını sağlayabilir. En az 5 gram lif içeren tahıllar satın alın.

Birçok kahvaltılık gevrek, protein alımınızı artırmaya yardımcı olmak için protein eklemiştir. Bu tahıllar genellikle vücudunuza demir ve folik asit gibi birçok vitamin ve mineral veren tam tahıllardan yapılır.

En fazla lifi elde etmek için %100 tam tahıllardan yapılan tahılları satın almayı hedefleyin. Protein alımınızı artırmak için biraz %1 süt veya şekersiz bitki bazlı süt ekleyin.

Hangi kahvaltı yiyecekleri protein açısından yüksektir?

Yumurtalar

Birçok kahvaltılık et, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL, aksi takdirde "kötü" olarak bilinir) kolesterol seviyenizi artırabilen sodyum ve doymuş yağ bakımından yüksektir. Bunun yerine, o eti haşlanmış yumurta ile değiştirin. Yumurta, D ve E vitaminleri gibi protein ve yağda çözünen vitaminler içerir.

Daha az kolesterol tüketmek istiyorsanız, yumurta akı ayrıca herhangi bir ilave yağ ve kolesterol olmaksızın çok fazla protein sağlar. Tam tahıllı İngiliz çöreği, bir yumurta ve bir dilim domates veya avokadodan oluşan bir kahvaltı sandviçi, tüm sabah zinde kalmanızı sağlayacak dengeli bir kahvaltıdır.

Yoğurt

Sade yoğurt, yüksek proteinli kolay bir kahvaltı için harika bir seçenektir. Şekersiz yoğurdu seçerek, ne kadar tatlandırıcı eklemek istediğinizi kontrol edebilirsiniz. Dondurulmuş meyve, yoğurdunuzu tatlandırmanın kolay bir yoludur. Meyveyi bir gece buzdolabında eritin ve ardından sabah biraz yüksek lifli tahıl serpiştirerek yoğurda ekleyin.

Bakliyat

Baklagiller (bezelye ve fasulye), sabahlarınıza bitki bazlı protein eklemenin lezzetli ve benzersiz bir yoludur. Nohut unu krep yapmak için kullanılabilir. Sağlıklı bir tatlı kahvaltı için en sevdiğiniz meyve dolgusunu ekleyin.

Fındık

Son olarak, kuruyemişler herhangi bir kahvaltıya harika bir katkı sağlayabilir. Kolayca alıp götürebileceğiniz bir yemek için tam tahıllı un veya yulaf, fındık ve kuru meyve ile ev yapımı bir kahvaltı barı yapabilirsiniz.