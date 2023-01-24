24 Oca 2023 - 20:20- Belediyeler G: 25 Oca 2023 - 00:13

Ankara Haber: Keçiören'de Kaykay ve Paten Parkuru! Eğlence ve Akrobasi Burada... Aliya İzzet Begoviç Parkı Nerede, Ne Var?

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Keçiören Aliya İzzet Begoviç Parkı’nda bulunan kaykay ve paten parkuru Ankara’nın birçok noktasından gelen gençler için adrenalin noktası olmaya devam ediyor.
Ankara Haber: Keçiören'de Kaykay ve Paten Parkuru! Eğlence ve Akrobasi Burada... Aliya İzzet Begoviç Parkı Nerede, Ne Var? mask
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Başkent’te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle gençlerin akınına uğrayan parkurda amatör sporcular eğlenceli ve akrobatik gösterilerle çevredekilere de seyirlik gösteriler sunuyor.

Keçiören’de inşa edilen eserlerin ilçeyi gençler açısından bir cazibe merkezi haline getirdiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şehrimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal donatı alanlarının sayısını çoğaltıyoruz. Halı sahalarımızı ücretsiz yaptık. Biz çocukken Keçiören’de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park’a veya Gençlik Parkı’na gezmeye giderdik.

Ama gün geldi, Keçiören’e hizmetkâr olduk ve ortaya koyduğumuz tesisler, parklar, spor kompleksleri ve sosyal donatı alanlarıyla gençlerimizin ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebilmelerine imkân sağladık. İlçemize kazandırdığımız 40’tan fazla spor tesisi ile gençlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz.” dedi. ​
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24 Oca 2023 - 20:20 - Belediyeler

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