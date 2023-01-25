Ankara Haber: Keçiören'de Sihirli Orman Oyununa Yoğun Talep Olunca Üçüncü Kez Sahnelendi!

Tiyatro oyununa gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızın sömestiri verimli ve keyifli geçirmesi için tiyatro oyunumuzu sahnelemeye başladık. Ailelerimiz memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Tiyatromuzdan istifade etmek isteyen tüm çocuklarımız için oyunumuzu gerektiğinde aynı gün içinde birden fazla kez sahneleyeceğiz.

Hiçbir çocuğumuzu tiyatromuzu izlemeden göndermeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde yoğunluğa göre gerekirse randevu sitemiyle vatandaşlarımızı tiyatromuzda ağırlayacağız. Çocuklarımıza, anne ve babalara keyifli seyirler diliyorum.” dedi.

Ailelerin taleplerinin karşılanması için Sihirli Orman oyunu ilk gününde 3 kez sahnelenerek yüzlerce çocuğun keyifli bir gün geçirmesi sağlandı. Dokuz kişilik oyuncu kadrosuyla sahnelenen oyun sömestirde her salı ve cumartesi saat 14.00’te tiyatro meraklısı çocuklarla buluşmaya devam edecek.​