26 Oca 2023 - 16:20- Belediyeler

Ankara Haber: Mamak Belediyesi Tarihi Kültür ve Sanatla Buluşturuyor! Şafaktepe Tarihi Dekovil Tren Hattı Ne Zaman Hizmete Giriyor?

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Osmanlı Devleti'nin son dönemleri 1915-1917 yılları arasında yapılan Mamak ilçesine bağlı Şafaktepe Mahallesi’ndeki dekovil hattı (tren hattı) yıllar içerisinde, araba yolu, soğuk hava deposu ve son olarak Körfez Savaşı’nda sığınak olarak kullanılmıştı. 
Ankara Haber: Mamak Belediyesi Tarihi Kültür ve Sanatla Buluşturuyor! Şafaktepe Tarihi Dekovil Tren Hattı Ne Zaman Hizmete Giriyor? mask
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Tarihi Şafaktepe Dekovil Hattı Mamak Belediyesi tarafından sergi ve sanat galerisine dönüştürülüyor. Fuaye, sergi ve sanat  galerisinden oluşacak 8 metre genişliğinde, 165 metre uzunluğundaki Şafaktepe Tarihi Dekovil hattı önümüzdeki ay hizmete girecek. Tarihi dokusu ve atmosferine uygun düzenlemeler yapılarak restore edilen tarihi mekan, şimdiden Mamak’ın önemli kültür sanat merkezleri arasına girmeye aday.

Tarihi, kültür ve sanatla buluşturan Mamak Belediyesi çalışmalarda sona geldi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Murat Köse, “Şafaktepe Tarihi Dekovil hattı / Tren hattı, 8 m genişliğinde, 165 m uzunluğunda… Müze / Sergi ve Sanat Galerisine dönüştürme ve Restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak Tarihi Şafaktepe Tüneli inşalallah önümüzdeki ay hizmete girecek” dedi.
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26 Oca 2023 - 16:20 - Belediyeler

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