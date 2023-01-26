Ankara Haber: Mamak Belediyesi Tarihi Kültür ve Sanatla Buluşturuyor! Şafaktepe Tarihi Dekovil Tren Hattı Ne Zaman Hizmete Giriyor?

Tarihi Şafaktepe Dekovil Hattı Mamak Belediyesi tarafından sergi ve sanat galerisine dönüştürülüyor. Fuaye, sergi ve sanat galerisinden oluşacak 8 metre genişliğinde, 165 metre uzunluğundaki Şafaktepe Tarihi Dekovil hattı önümüzdeki ay hizmete girecek. Tarihi dokusu ve atmosferine uygun düzenlemeler yapılarak restore edilen tarihi mekan, şimdiden Mamak’ın önemli kültür sanat merkezleri arasına girmeye aday.

Tarihi, kültür ve sanatla buluşturan Mamak Belediyesi çalışmalarda sona geldi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Murat Köse, “Şafaktepe Tarihi Dekovil hattı / Tren hattı, 8 m genişliğinde, 165 m uzunluğunda… Müze / Sergi ve Sanat Galerisine dönüştürme ve Restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak Tarihi Şafaktepe Tüneli inşalallah önümüzdeki ay hizmete girecek” dedi.