25 Oca 2023 - 13:20- Belediyeler G: 25 Oca 2023 - 13:21

Ankara Haber: Sincan Kadın Kadına Kültür Gezisi Çocuklar İçin Karne Şenliğine Döndü...Sincanlı Hanımlar ve Çocuklar Kültür Evi'nde Ağırlandı...

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın destekleriyle Başkan Ercan’ın eşi Emine Ercan’ın öncülüğünde düzenlenen “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” nin ardından kadınlar için tarihi ve turistik bir gezi programı gerçekleştiriliyor.

Ankara Haber: Sincan Kadın Kadına Kültür Gezisi Çocuklar İçin Karne Şenliğine Döndü...Sincanlı Hanımlar ve Çocuklar Kültür Evi'nde Ağırlandı... mask
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Bu ay düzenlenen gezi programı öncesi Başkan Ercan, programa katılan hanımları ve çocukları Kültür Evi’nde ağırladı. Kadın Kadına Kültür Gezisi bu defa çocuklar için karne şenliğine dönüştü. Sincan Belediyesi’nin kadın programları içinde bir marka haline gelen “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” programı tüm hızıyla devam ediyor. Her ay alanında uzman isimlerin konuk edildiği programın ardından bir de Kültür gezisi düzenleniyor.

Bu ay Emine Ercan Hanımefendi öncülüğünde Kadın Kadına Kültür Gezisi, karne tatili nedeniyle çocuklara yönelik bir gezi programı olarak planlandı. İlkokul ve ortaokul çağındaki 190 çocuk anneleriyle birlikte Sincan’da bulunan Matematik Müzesi, Kültür Evi, Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni gezdi. Çocuklar Matematik Müzesi’nde oyunlarla matematiğin tarihine kısa bir yolculuk yaparken, sokak hayvanları bakımevinde de can dostlarımızla keyifli vakitler geçirdi.  Atlara binen çocuklar, farklı ırklarla tanışma imkânı buldu. 

Gezi sonunda çocukları bir de tiyatro ve kukla gösterisi bekliyordu. Bütün gün anneleriyle birlikte gezen çocuklar, karne tatilinin tadını doya doya yaşadı.  

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Kadın Kadına Kültür gezisi kapsamında 350 kadın ve çocuğu Sincan Kültür Evi’nde ağırladı. Gerçekleştirilen yemekli program kapsamında kadınlarla sohbet eden Başkan Ercan, Sincan’da yapılan proje ve yatırımları da anlattı. Kadınların büyük bir ilgiyle katıldığı programda çocuklara karne hediyesi olarak Başkan Ercan ve eşi Emine Ercan akıllı kalem hediye etti. 

Her ay düzenli olarak devam eden Kadın Kadına aile sohbetlerine katılım ücretsiz. Programa katılmak isteyenler Sincan Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve www.sincan.bel.tr internet adresinden takip edebilir.

 

 

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25 Oca 2023 - 13:20 - Belediyeler

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