Ankara Haber: Sosyal Devletin Yereldeki Temsilcisi Mamak Belediyesi Oldu! Başkan Ercan; 'Her Durumda Vatandaşımızın Yanındayız'

Binlerce aileye ulaşıldı, dertler derman buldu. 11 bin 519 gıda kolisi, Gönül Çarşısından yararlanmak isteyenlere, 3 bin 465 gönül kart dağıtıldı. 806 kişiye giyecek yardımında bulunuldu. 46 bin 377 torba kömür, 5 bin 229 torba patates, 5 bin 460 torba soğan, 979 bin 464 adet yemek yardımı yapıldı.

İkramlık çay, çorba araçları ile 1 milyon 26 bin 900 çorba, 390 bin çay dağıtımı gerçekleştirildi. 4 buçuk ton et yardımında bulunuldu.

Cenazelere taziye ziyaretinde 3 bin 91 adet taziye paketi, 937 tepsi börek, 2 bin 293 çadır, masa ve sandalye desteğinde bulunuldu.

609 caminin temizliği yapıldı, bin 965 adrese evde sağlık, 502 kişiye evde kişisel bakım, 655 kişiye evde diş sağlığı hizmeti götürüldü.

156 kişi fizyoterapi hizmetinden faydalandı. Bebek sahibi olan ailelere, 4 bin 95 yenidoğan paketi hediye edildi. 5 bin 275 paket hasta bezi, bin 48 adet engelli nakil aracı yardımı yapıldı.

“Her durumda vatandaşımızın yanındayız”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sosyal bir belediye olarak, sosyal devletin yereldeki temsilcisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın her durumda yanındayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana gönül yapmak, gönüllere girmek, ayrım yapmadan ihtiyacı olanın yanında durmak her zaman kırmızı çizgimiz oldu. Mamak Belediyesi olarak sosyal belediyecilik sorumluluğunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.