Ankara Haber: Gölbaşı belediyesi Regaip Kandili’nde Vatandaşlara Kandil Simidi, Çorba ve Lokma İkram Etti!

“Rabbim'den bu mübarek günün tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilerim” Üç aylarla ilgili konuşan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek; tüm İslam âleminin Regaip Kandili’ni kutlayarak bu mübarek günün Türk İslam âlemine hayır getirmesini dilediğini söyledi.

Gölbaşılılar için yaptığı çalışmalar ve vatandaşa destek için hayata geçirdiği projelerle her daim halkla iç içe olan Başkan Şimşek, ”Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimine girdiğimiz üç ayların, bütün insanlığa ve İslam âlemine hayırlar getirmesini dilerim. Bugün Regaip Kandili vesilesiyle vatandaşlarımıza kandil simidimizi ve lokmamızı ikram ettik.

Böylesine manevi yönü kuvvetli bir günde, Gölbaşılı hemşehrilerimize birlikte olmak bizi mutlu ediyor.“ dedi. Vatandaşa hizmet için durmadan çalıştıklarını belirten Başkan Ramazan Şimşek ”Milli ve dini bayramlarımızda, özel günlerimizde her daim vatandaşlarımızı düşünerek; onlara hizmet etmek ve gönüllerini hoş tutmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.