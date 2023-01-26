Uyanık Beyin Pili Ameliyatı Oldu, Rafadan Tayfa Hayri ve Arkadaşları Hastaneye Koştu!

Adını sıklıkla Beyin Pili ve Epilepsi pili tedavileri ile duyuran Doç. Dr. Sait Öztürk son dönemlerde çocuklara yapmış olduğu ameliyatlarla gündemde. Bir başka çocuk hastası olan Zeynep Liva Elmacı ise bir Distoni hastası. Uzun zamandır sıkıntılı günler geçiren Zeynep, geçirmiş olduğu Uyanık Beyin Pili ameliyatı ile şifasına kavuştu. Ameliyatı sırasındaki sohbetlerini sosyal medya hesabında yayınlayan Doç. Dr. Sait Öztürk, bu videosu ile küçük Zeynep’in tedavi sevincini ikiye katladı. Ameliyat sırasında uyanık olan Zeynep, doktoru Sait Öztürk’e TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa’dan bahsetmesi sonrası yapımcı İsmail Fidan ile iletişime geçen Dr. Sait Öztürk hastanede güzel bir sürprize vesile oldu.

DR. SAİT ÖZTÜRK, YAPIMCI İLE İLETİŞİME GEÇTİ

Ameliyatı sırasında uyanık olan Zeynep, doktoru ile sohbet ederken ilgi alanlarından bahsetmiş ve Rafadan Tayfa çizgi filminden keyifle söz etmişti. Bu sözleri üzerine Dr. Sait Öztürk kendi telefonunu vermesi ve çizgi filmi izletmesi bu güzel sürprizin başlangıcı oldu.

Rafadan Tayfa çizgi filmini oldukça sevdiğini fark eden Doç. Dr. Sait Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinden yapımcı İsmail Fidan’a ulaşması küçük hastası Zeynep için büyük bir sürprizin de ilk adımı oldu.

Başarılı geçen uyanık beyin pili ameliyatı sonrası TRT ekibi ve Rafadan Tayfa maskotları soluğu hastanede aldı. Bu anlara şahit olan Zeynep ise oldukça mutlu ve şaşkın bir halde unutulmaz bir anıya sahip oldu.

Ziyarette bulunanlar arasında ise TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu ve yapımcı İsmail Fidan ile birlikte Hayri, Kamil, Akın ve Mert karakterlerinin maskotları, 11 yaşındaki Zeynep’e moral dolu anlar yaşattı.

GENEL MÜDÜR SOBACI TELEFONLA ARADI

Ziyarete katılamayan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı telefonla desteklerini iletip Zeynep’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Duygularını sorulan Zeynep ise böyle güzel bir sürpriz karşısında oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Karakterler arasında en sevdiği ise Hayri olduğunu belirtti.

DOÇ. DR. SAİT ÖZTÜRK, ÇOCUKLARA VE BEYİN PİLİ TEDAVİSİNE İHTİYAÇ OLANLARA UMUT OLUYOR

Doç. Dr. Sait Öztürk özellik Türkiye ve Orta Doğuda Beyin Pili ameliyatları ile adını sıkça duyuran başarılı cerrahlardan birisi. Hastası Zeynep gibi bir çok çocuğa uyanık beyin pili ameliyatlarını uygulayarak yeni yaşamları için umut olmaya devam ediyor. İlaçla tedavi edilemeyen hastalıklarda Beyin Pili tedavisinin farkındalığını arttırmak için çabalayan Doç. Dr. Sait Öztürk aynı zamanda Türkiye’de ilk defa Akıllı Beyin Pili tedavisini uygulayan hekim olarakta biliniyor.