Ankara Haber: Çankaya Belediyesinden Çocuklara Keyifli Yarıyıl Tatili! Şenlik Havasında Festival...

‘Biz En Çok Çocukların Belediyesiyiz’ anlayışı ile hareket eden ve çocukların mutlu oldukları bir Çankaya için çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesinin düzenlediği etkinliklerin ilkinde çocuklar Harikalar Mutfağı tiyatro oyunu ile keyifli anlar yaşadı. Belediyenin Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleşen tiyatro oyununu izleyen çocuklara oyun sonunda hikaye kitapları hediye edildi.
İlk günün ardından çocuklar, Otobüs Durağında Üç Bencil, Karagöz Konserde, Bana Bir Masal Anlat tiyatro oyunları ve Büyük Macera filmi ile keyifli anlar yaşadı. Tamamı ücretsiz olan ve 4 yaş üzeri tüm çocukların katılabileceği etkinliklerin programı şöyle devam edecek;
30 Ocak Pazartesi
Film Gösterimi
Fındık İşi
Saat: 14.00
Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
1 Şubat Pazartesi
Tiyatro- Nasreddin Hoca Ve Eşeği Sürmeli
Saat: 14.00
Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
2 Şubat Salı
Tiyatro - Düşlem (Pantomim)
Saat: 14.00
Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
TATİLDE ŞENLİK VAR ATÖLYELERİ
7-14 yaş arası çocukların katılabileceği oyun ve etkinlik atölyeleri ise 5 Çankaya Evinde saat 14.00’te başlayacak. Atölyelere katılım kontenjanla sınırlı olacak. Katılım için atölyelerin düzenlendiği Çankaya Evlerine önceden kayıt yapılması gerekiyor.
28 Ocak Cumartesi - Saat:14:00
Cup Kek - Zübeyde Hanım Çankaya Evi
30 Ocak Pazartesi - Saat:14:00
Masal Anlatıcılığı - Bademlidere Çankaya Evi
Kısa Film - Dikmen Çankaya Evi
Hayal Gücü - Umut Çankaya Evi
Karikatür - Mürsel Uluç Çankaya Evi
Cup Kek - Zübeyde Hanım Çankaya Evi
31 Ocak Salı - Saat:14:00
Masal Anlatıcılığı - Dikmen Çankaya Evi
Kısa Film - Umut Çankaya Evi
Hayal Gücü - Bademlidere Çankaya Evi
Karagöz - Mürsel Uluç Çankaya Evi
1 Şubat Çarşamba
Karikatür - Bademlidere Çankaya Evi
Hayal Gücü - Dikmen Çankaya Evi
Masal Anlatıcılığı - Mürsel Uluç Çankaya Evi
Ritim - Umut Çankaya Evi
2 Şubat Perşembe
Ritim - Bademlidere Çankaya Evi
Karikatür - Dikmen Çankaya Evi
Masal Anlatıcılığı - Umut Çankaya Evi
Kısa Film - Mürsel Uluç Çankaya Evi
3 Şubat Cuma
Karagöz - Bademlidere Çankaya Evi
Ritim - Dikmen Çankaya Evi
Karikatür - Umut Çankaya Evi
Hayal Gücü - Mürsel Uluç Çankaya Evi