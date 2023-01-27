27 Oca 2023 - 16:11- Belediyeler G: 27 Oca 2023 - 16:14

Ankara Haber: Çankaya Belediyesinden Çocuklara Keyifli Yarıyıl Tatili! Şenlik Havasında Festival...

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Sosyal Belediyecilik alanında gerçekleştirdiği projelerle her kesimden insana dokunan Çankaya Belediyesi 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan ve karnelerini alan çocuklara iki haftadan oluşan bir program hazırladı.
Ankara Haber: Çankaya Belediyesinden Çocuklara Keyifli Yarıyıl Tatili! Şenlik Havasında Festival... mask
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‘Biz En Çok Çocukların Belediyesiyiz’ anlayışı ile hareket eden ve çocukların mutlu oldukları bir Çankaya için çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesinin düzenlediği etkinliklerin ilkinde çocuklar Harikalar Mutfağı tiyatro oyunu ile keyifli anlar yaşadı. Belediyenin Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleşen tiyatro oyununu izleyen çocuklara oyun sonunda hikaye kitapları hediye edildi.

İlk günün ardından çocuklar, Otobüs Durağında Üç Bencil, Karagöz Konserde, Bana Bir Masal Anlat tiyatro oyunları ve Büyük Macera filmi ile keyifli anlar yaşadı. Tamamı ücretsiz olan ve 4 yaş üzeri tüm çocukların katılabileceği etkinliklerin programı şöyle devam edecek; 

30 Ocak Pazartesi

Film Gösterimi

Fındık İşi

Saat: 14.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

1 Şubat Pazartesi

Tiyatro- Nasreddin Hoca Ve Eşeği Sürmeli

Saat: 14.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

2 Şubat Salı

Tiyatro - Düşlem (Pantomim)

Saat: 14.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

TATİLDE ŞENLİK VAR ATÖLYELERİ

7-14 yaş arası çocukların katılabileceği oyun ve etkinlik atölyeleri ise 5 Çankaya Evinde saat 14.00’te başlayacak. Atölyelere katılım kontenjanla sınırlı olacak. Katılım için atölyelerin düzenlendiği Çankaya Evlerine önceden kayıt yapılması gerekiyor. 

28 Ocak Cumartesi - Saat:14:00

Cup Kek - Zübeyde Hanım Çankaya Evi

30 Ocak Pazartesi - Saat:14:00

Masal Anlatıcılığı - Bademlidere Çankaya Evi

Kısa Film - Dikmen Çankaya Evi

Hayal Gücü - Umut Çankaya Evi

Karikatür - Mürsel Uluç Çankaya Evi

Cup Kek - Zübeyde Hanım Çankaya Evi

31 Ocak Salı - Saat:14:00

Masal Anlatıcılığı - Dikmen Çankaya Evi

Kısa Film - Umut Çankaya Evi

Hayal Gücü - Bademlidere Çankaya Evi

Karagöz - Mürsel Uluç Çankaya Evi

1 Şubat Çarşamba

Karikatür - Bademlidere Çankaya Evi

Hayal Gücü - Dikmen Çankaya Evi

Masal Anlatıcılığı - Mürsel Uluç Çankaya Evi

Ritim - Umut Çankaya Evi

2 Şubat Perşembe

Ritim - Bademlidere Çankaya Evi

Karikatür - Dikmen Çankaya Evi

Masal Anlatıcılığı - Umut Çankaya Evi

Kısa Film - Mürsel Uluç Çankaya Evi

3 Şubat Cuma

Karagöz - Bademlidere Çankaya Evi

Ritim - Dikmen Çankaya Evi

Karikatür - Umut Çankaya Evi

Hayal Gücü - Mürsel Uluç Çankaya Evi

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27 Oca 2023 - 16:11 - Belediyeler

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