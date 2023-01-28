28 Oca 2023 - 20:11- Belediyeler

Ankara Haber: Keçiören Belediye Başkanı Altınok Çocuklarla Birlikte Sihirli Orman’da...

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Keçiören Belediye Konservatuvarı Genç Tiyatro Atölyesi tarafından sömestirde minik öğrencilere yönelik ücretsiz olarak sahnelenen Sihirli Orman isimli tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.
Ankara Haber: Keçiören Belediye Başkanı Altınok Çocuklarla Birlikte Sihirli Orman’da... mask
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da izleyiciler arasında yer aldığı oyunda sevginin önemine dikkat çekildi. İlçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nu tıka basa dolduran aileler ve çocuklar oyunu kimi zaman meraklı bakışlarla kimi zaman ise gülümseyerek keyifle izledi.

Oyunun sonunda katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin, milletimizin geleceği sevgili çocuklarımız için sevgiye dair güzel bir iz bırakacak tiyatro oyunumuz sahnelendi. Sevginin gücünün ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu oyun saygılı olmayı, ahlaklı olmayı, milli ve manevi değerlerimize bağlı olmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı, kaynaşmayı, birlik olmayı aşılamış; merhametli olmak, kötülük yapmamak, iyilik yapmak gibi güzel şeyleri öğretmiştir inşallah sizlere. Görüyorum ki sizler de mesajı almışsınız.” dedi.

Altınok, Keçiörenli çocukların şanslı olduğunu da vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çalışkan olacağız, tembel olmayacağız. Spor, sanat ve kültürel faaliyetlerle ilgileneceğiz. Bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Devletimizin ve milletimizin geleceği çocuklarımız ve gençlerimizdir. Bu nedenle çok çalışmak lazım, birikimli olmak lazım. Kendinizi yarınlara hazırlamanız lazım. Keçiören'deki çocuklar çok şanslı. Tiyatromuzu izlediniz. Teleferiğe binebilirsiniz. Deniz Dünyası’na gidebilirsiniz. Buz pateni pistimize gidebilirsiniz. Çocuk lunaparkı yaptık sizler için. Çünkü sizleri çok seviyoruz.”

Başkan Altınok konuşmasının sonunda tiyatro oyuncularına ve oyunun sahnelenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.​

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28 Oca 2023 - 20:11 - Belediyeler

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