Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz...

Başkan Şimşek, ara tatil hediyesi olarak 7-14 yaş aralığındaki öğrencilerin Rauf Denktaş Spor Merkezi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi’nde bulunan havuzlardan ücretsiz yararlanacaklarını açıklamıştı. Başkan Şimşek ve havuzlardaki öğrencilerin keyifli anlar geçirdiği buluşmada, çocuklara Gölbaşı Belediyesi tarafından hamburger, pamuk şeker ve meyve suyu ikram edildi.

Başkan Şimşek, “Minik kardeşlerimize ara tatilde hem kaliteli zaman geçirebilecekleri hem de spor yapabilecekleri anlamlı bir hediye vermek istedik. Yüzme kurslarımız alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor ve sürekli şekilde devam ediyor. Gölbaşı'mızda yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak hedefiyle yola çıkmıştık, çok güzel geri dönüşler almaya başladık.

Bizim geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin spor ile ilgilenen bireyler olması, mutlu ve konforlu bir şekilde geleceğe hazırlanmaları için Gölbaşı Belediyesi olarak çalışmalarımız devam edecek.” dedi.