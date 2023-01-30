Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da...

İlk olarak 2 Şubat’ta UNICEF Sanatçısı Kağan Güner’in 1986-2010 yılları arasında ürettiği farklı alanlarda 80 eserden oluşan “Zaman Çemberi” Retrospektif Sergisi, Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun, Gece Boyunca oyunlarına ev sahipliği yapacak.

BARIŞ MANÇO YILMAZ GÜNEY SAHNESİ’NDE

Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan olan Barış Manço, “Doludizgin Manço Project” etkinliği ile 4 Şubat saat 19.30’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde olacak. Ustalara Saygı Barış Manço Anma Etkinliği olarak gerçekleşecek etkinlikte Altay Baysal vokalde, Savaş Hacıosmanoğlu gitarda, Levent Yıldız klavyede, Timuçin Kultaş saksafonda, Erdem Örselli bas gitarda ve Özgür Baloğlu davulda müzik ziyafeti verecek.

7 KOCALI HÜRMÜZ

Yine 4 Şubat’ta saat 20.00 de Türk Tiyatrosu’nun klasiklerinden “7 Kocalı Hürmüz” Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. 1800’lü yılların sonunda İstanbul Taşkasap’ta yaşayan Hürmüz’ün hayatı, renkli oyuncu kadrosuyla sanatseverlerle buluşacak.

18. ANKARA JAPON FİLMLERİ FESTİVALİ

Japonya Büyükelçiliği iş birliğinde 18. Ankara Japon Filmleri Festivali, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. 16-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte “Mentai-Pırırı – Zorlu Lezzet”, “Öğretmen ve Sokak Kedisi”, “Takatsu Nehri”, “Başımın Belası Beslenme Çantam”, “Belle” ve “On-Gaku – Bizim Sesimiz” filmleri Türkçe altyazılı olarak gösterimde olacak.

TRABZON GÜNLERİ ÇANKAYA’DA

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, 24-24 Şubat tarihleri arasında Cumhuriyetin 100 yılında Her Yönüyle Trabzon Günlerine de ev sahipliği yapacak. Sergiler, konserler, söyleşişer, imza günleri, film gösterimleri gibi etkinliklerle Trabzon’un tarihi, kültürü, ticaret ve sanayii, doğa ve turizm potansiyeli, kaybolmakta olan el sanatları ve yöresel halk oyunları ile tüm zenginlikleri tanıtılacak.

Çankaya Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezleri Şubat ayı boyunca sergi, tiyatro, konser, festival gibi birçok etkinlikle Ankaralılara dopdolu bir ay yaşatacak. Etkinlik takvimi ve ayrıntılarına /cankayaks Instagram, Twitter ve Facebook sosyal medya hesapları ile kultursanat.cankaya.bel.tr internet sitesinden erişilebilir.