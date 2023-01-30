30 Oca 2023 - 13:27- Belediyeler G: 30 Oca 2023 - 13:28

Ankara Haber: Mamak Füzyonda Gece Kodu Etkinliği...

ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü bünyesinde yer alan, fikrin, bilimin ve teknolojinin merkezi Mamak Füzyon, bilime ve teknolojiye ilgili gençlere kapılarını açmaya devam ediyor.
Ankara Haber: Mamak Füzyonda Gece Kodu Etkinliği... mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bu bağlamda Mamak Füzyon’da “GECE KODU” etkinliği ile bilgisayar bilimleri ve yazılım alanında çalışmalara merakı olan gençler bir araya getirilerek ortak çalışma alanında workshoplar düzenlendi. Etkinlik kapsamında katılımcıların sınırlı bir zaman içerisinde beyin fırtınası yapmaları ve grup etkileşimi ile yeni fikirler üretmelerine katkı sağlandı.

Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, gece kodu etkinliğine katılan gençleri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. 

“Bilim ve teknolojide ışık olacak herkese kapımız açık” 

“Mamak Füzyon bünyesinde bilim ve teknoloji alanında düzenlediğimiz etkinlikler ile tüm gençlerimizin yanındayız” diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çağımızın gereği olan bilim ve teknolojinin yanında gençlerimizin dinamik bir güce sahip olduklarının farkındayız ve burada yaptığımız çalışmalarla onlara çağın ötesinde bir bakış açısı kazandırmaya devam ediyoruz, bilim ve teknolojiye ortak; bizlere bu konuda ışık olacak herkese kapımız açık” dedi.
# Mamak Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü, Mamak Füzyon, ankara, ankara haber, ankara mamak, mamak belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi... mask
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi...
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor... mask
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor...
Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da... mask
Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da...
Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları... mask
Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları...
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz... mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz...
Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı... mask
Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı...
Ankara Haber: Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri Fiyat Denetiminde! mask
Ankara Haber: Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri Fiyat Denetiminde!
Ankara Haber: Keçiören Belediye Başkanı Altınok Çocuklarla Birlikte Sihirli Orman’da... mask
Ankara Haber: Keçiören Belediye Başkanı Altınok Çocuklarla Birlikte Sihirli Orman’da...
Ankara Haber: Çankaya'lı Çocuklara Müze Gezisi ve Karagöz Oyunu... mask
Ankara Haber: Çankaya'lı Çocuklara Müze Gezisi ve Karagöz Oyunu...
Ankara Haber: Mamak Belediyesi’nin 2022 Yılı Etkinliklerine Yüz Binler Katıldı... mask
Ankara Haber: Mamak Belediyesi’nin 2022 Yılı Etkinliklerine Yüz Binler Katıldı...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi... mask
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi...
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor... mask
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor...
Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da... mask
Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da...
Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları... mask
Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları...
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz... mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz...
Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı... mask
Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı...
Ankara Haber: Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri Fiyat Denetiminde! mask
Ankara Haber: Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri Fiyat Denetiminde!
Ankara Haber: Keçiören Belediye Başkanı Altınok Çocuklarla Birlikte Sihirli Orman’da... mask
Ankara Haber: Keçiören Belediye Başkanı Altınok Çocuklarla Birlikte Sihirli Orman’da...
Ankara Haber: Çankaya'lı Çocuklara Müze Gezisi ve Karagöz Oyunu... mask
Ankara Haber: Çankaya'lı Çocuklara Müze Gezisi ve Karagöz Oyunu...
Ankara Haber: Gölbaş Etimesgut ve Beypazarı’na Spor Temalı Park! Toplam 23 Bin 44 Metrekare... mask
Ankara Haber: Gölbaş Etimesgut ve Beypazarı’na Spor Temalı Park! Toplam 23 Bin 44 Metrekare...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi... mask
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi...
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor... mask
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor...
Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da... mask
Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da...
Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları... mask
Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları...
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz... mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz...
Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı... mask
Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı...
Ankara Haber: Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri Fiyat Denetiminde! mask
Ankara Haber: Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri Fiyat Denetiminde!
Ankara Haber: Keçiören Belediye Başkanı Altınok Çocuklarla Birlikte Sihirli Orman’da... mask
Ankara Haber: Keçiören Belediye Başkanı Altınok Çocuklarla Birlikte Sihirli Orman’da...
Ankara Haber: Çankaya'lı Çocuklara Müze Gezisi ve Karagöz Oyunu... mask
Ankara Haber: Çankaya'lı Çocuklara Müze Gezisi ve Karagöz Oyunu...
Ankara Haber: Gölbaş Etimesgut ve Beypazarı’na Spor Temalı Park! Toplam 23 Bin 44 Metrekare... mask
Ankara Haber: Gölbaş Etimesgut ve Beypazarı’na Spor Temalı Park! Toplam 23 Bin 44 Metrekare...

30 Oca 2023 - 13:27 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL