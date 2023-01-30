Ankara Haber: Mamak Füzyonda Gece Kodu Etkinliği...

Bu bağlamda Mamak Füzyon’da “GECE KODU” etkinliği ile bilgisayar bilimleri ve yazılım alanında çalışmalara merakı olan gençler bir araya getirilerek ortak çalışma alanında workshoplar düzenlendi. Etkinlik kapsamında katılımcıların sınırlı bir zaman içerisinde beyin fırtınası yapmaları ve grup etkileşimi ile yeni fikirler üretmelerine katkı sağlandı.

Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, gece kodu etkinliğine katılan gençleri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

“Bilim ve teknolojide ışık olacak herkese kapımız açık”

“Mamak Füzyon bünyesinde bilim ve teknoloji alanında düzenlediğimiz etkinlikler ile tüm gençlerimizin yanındayız” diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çağımızın gereği olan bilim ve teknolojinin yanında gençlerimizin dinamik bir güce sahip olduklarının farkındayız ve burada yaptığımız çalışmalarla onlara çağın ötesinde bir bakış açısı kazandırmaya devam ediyoruz, bilim ve teknolojiye ortak; bizlere bu konuda ışık olacak herkese kapımız açık” dedi.