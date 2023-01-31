Ankara Haber: Keçiören’de Karla Mücadele Kesintisiz Sürüyor...

Yol ve kaldırımlarda buzlanma yaşanmaması ve ulaşımın güvenli sağlanması için sokaklarda ve kaldırımlarda biriken karlar da ekipler tarafından temizledi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ekiplerin karla mücadele için seferber edildiğini söyleyerek, “150 personel, 15 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracımız ile vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından kurulan ‘Sokak Hayvanlarını Besleme Timi’ de kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin dört bir noktasına yiyecek bıraktı.​