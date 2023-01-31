31 Oca 2023 - 10:03- Belediyeler G: 31 Oca 2023 - 10:04

Ankara Haber: Keçiören’de Karla Mücadele Kesintisiz Sürüyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara ve Keçiören’e yılın ilk karı düştü. Keçiören Belediyesi ekipleri ilçenin  yüksek noktalarında hâkim olan kar yağışı ile birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece geç saatlerden sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü.

Ankara Haber: Keçiören’de Karla Mücadele Kesintisiz Sürüyor... mask
+9
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yol ve kaldırımlarda buzlanma yaşanmaması ve ulaşımın güvenli sağlanması için sokaklarda ve kaldırımlarda biriken karlar da ekipler tarafından temizledi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,  ekiplerin karla mücadele için seferber edildiğini söyleyerek, “150 personel, 15 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracımız ile vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından kurulan ‘Sokak Hayvanlarını Besleme Timi’ de kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin dört bir noktasına  yiyecek bıraktı.​
# ankara, ankara haber, ankara keçiören, keçiören belediyesi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Mamak'ta Çocuklara Ara Tatil Şenliği... mask
Ankara Haber: Mamak'ta Çocuklara Ara Tatil Şenliği...
Ankara Haber: Keçiören'de Maharetli Kadınlar Üretip Kazanıyor... mask
Ankara Haber: Keçiören'de Maharetli Kadınlar Üretip Kazanıyor...
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor... mask
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor...
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi... mask
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi...
Ankara Haber: Mamak Füzyonda Gece Kodu Etkinliği... mask
Ankara Haber: Mamak Füzyonda Gece Kodu Etkinliği...
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz... mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz...
Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları... mask
Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları...
Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da... mask
Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da...
Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı... mask
Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı...
Ankara Haber: Keçiören Belediye Başkanı Altınok Çocuklarla Birlikte Sihirli Orman’da... mask
Ankara Haber: Keçiören Belediye Başkanı Altınok Çocuklarla Birlikte Sihirli Orman’da...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Mamak'ta Çocuklara Ara Tatil Şenliği... mask
Ankara Haber: Mamak'ta Çocuklara Ara Tatil Şenliği...
Ankara Haber: Başkentli Çocuklar Yarıyıl Tatilini Dopdolu Geçiriyor... mask
Ankara Haber: Başkentli Çocuklar Yarıyıl Tatilini Dopdolu Geçiriyor...
Ankara Haber: Keçiören'de Maharetli Kadınlar Üretip Kazanıyor... mask
Ankara Haber: Keçiören'de Maharetli Kadınlar Üretip Kazanıyor...
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor... mask
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor...
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi... mask
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi...
Ankara Haber: Mamak Füzyonda Gece Kodu Etkinliği... mask
Ankara Haber: Mamak Füzyonda Gece Kodu Etkinliği...
Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da... mask
Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da...
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz... mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz...
Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları... mask
Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları...
Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı... mask
Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Mamak'ta Çocuklara Ara Tatil Şenliği... mask
Ankara Haber: Mamak'ta Çocuklara Ara Tatil Şenliği...
Ankara Haber: Başkentli Çocuklar Yarıyıl Tatilini Dopdolu Geçiriyor... mask
Ankara Haber: Başkentli Çocuklar Yarıyıl Tatilini Dopdolu Geçiriyor...
Ankara Haber: Keçiören'de Maharetli Kadınlar Üretip Kazanıyor... mask
Ankara Haber: Keçiören'de Maharetli Kadınlar Üretip Kazanıyor...
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor... mask
Ankara Haber: Yarıyıl Tatili Pursaklar’da Dolu Dolu Geçiyor...
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi... mask
Ankara Haber: Mamak'ta Mübadelenin 100. Yılı Etkinliği Düzenlendi...
Ankara Haber: Mamak Füzyonda Gece Kodu Etkinliği... mask
Ankara Haber: Mamak Füzyonda Gece Kodu Etkinliği...
Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da... mask
Ankara Haber: Çankaya’da Şubat Ayı Sanatla Dolu...Sergi,Tiyatro, Konser ve Paneller ile Çankaya’da...
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz... mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Ara Tatildeki Çocuklara Sürpriz...
Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları... mask
Ankara Haber: Altındağ'ın Altın Kramponları...
Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı... mask
Ankara Haber: Sudan Milli Günü Keçiören’de Kutlandı...

31 Oca 2023 - 10:03 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL