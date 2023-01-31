Ankara Haber; Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi Çankaya'da Büyük İlgi Görüyor!

Çankaya’da yaşayan her kesime ve her yaşa yönelik hizmetleri ile göz dolduran Çankaya Belediyesi, bebeklere yönelik kütüphane hizmeti de veriyor.

Çankaya Belediyesi Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi, 0-3 yaş çocukların bilişsel ve kavramsal gelişimine destek veriyor.

Çankaya’da yaşayan her kesime ve her yaşa yönelik hizmetleri ile göz dolduran Çankaya Belediyesi, bebeklere yönelik kütüphane hizmeti de veriyor. Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi, 0-3 yaş çocukların bilişsel ve kavramsal gelişimine destek veriyor. Bebekleri kitaplarla buluşturan Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi'nde, 0-3 yaş çocukların bilişsel ve kavramsal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla etkinlikler düzenliyor. Bebek Kütüphanesi'nde bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitapların yanı sıra uzmanlar tarafından ebeveynlere kişisel gelişim eğitimleri de veriliyor.

Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi’nin eğitsel, araç ve gereçlerle donatılan iç mekanı da bebeklerin hayal gücünü arttıracak şekilde tasarlandı. Randevu sistemi ile hizmet veren kütüphane, hafta içi her gün aileleri ve bebekleri konuk ediyor.