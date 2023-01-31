Ankara Haber; Çubuk Belediyesi "Sağlığı Geliştiren Belediye" belgesi aldı

Sağlık Bakanlığının "Sağlığı Geliştiren Belediyeler Projesi" kapsamında Çubuk Belediyesine "Sağlığı Geliştiren Belediye" belgesi verildi. Sağlık Bakanlığının "Sağlığı Geliştiren Belediyeler Projesi" kapsamında Çubuk Belediyesine "Sağlığı Geliştiren Belediye" belgesi verildi. Çubuk Belediyesi Meclis ve Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen belge takdim töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, müdürlük olarak Ankara'da ilk defa 'Sağlığı Geliştiren Belediye' belgesi düzenlediklerini ve bunu da Çubuk Belediyesine verdiklerini söyledi.

Belediyeciliğin birçok konuda vatandaşın hayatına dokunan, vatandaşa yol gösteren bir anlayış olduğunu belirten Kurtcebe, "Sağlığı geliştiren belediye projesi de bu anlayışın unsurudur. Ben bu çalışmayı yapan ve bize bu projede destek olarak ilkleri yapan belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Çubuk Belediyesinin aldığı bu belge Ankara'da ilk defa verdiğimiz ve projemizin de ilk belgesidir. Her şeyin ilki çok güzeldir. Biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise yaşadıklarını gururu dile getirerek, birçok alanda belirlenen çok sayıda kriterin yerine getirilerek belgenin alındığını söyledi .Belgeyi tüm ilçe halkı adına aldıklarını kaydeden Demirbaş, şöyle konuştu: "Hedefimiz ilçemizdeki vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli, sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Bu noktada aldığımız bu belgeler, bir adım daha hizmet kalitemizi ve hizmet anlayışımızı yükseltmemizi teşvik edecektir. Tüm çalışanlarımızla ilçemiz adına Ankara'da bu belgeyi ilk defa almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. "

Konuşmaların ardından Demirbaş, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Sağlığı Geliştiren Belediye belgesini İl Sağlık Müdürü Kurtcebe'den aldı.