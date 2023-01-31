31 Oca 2023 - 11:57- Belediyeler G: 31 Oca 2023 - 11:58

Ankara Haber: Türkiye’nin İlk Dijital Temel Atma Töreni! Gölbaşı’nın 5g’sine Hazır Mısınız?

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Tarım, turizm, öğrenci, sanayi ve spor kenti olarak tanımlanan, yeşilin ve mavinin başkenti Gölbaşı, “Gölbaşı’nın 5G’si”yle beraber sürdürülebilirliğin ve teknolojinin de merkezi oluyor.

Ankara Haber: Türkiye’nin İlk Dijital Temel Atma Töreni! Gölbaşı’nın 5g’sine Hazır Mısınız? mask
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Gölbaşı Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla, çalışmalarına kararlılıkla ve azimle devam ediyor. Türkiye’de ve dünyada Gölbaşı’nın öncülerinden olacağı, Türkiye’nin ilk dijital temel atma töreninin Gölbaşı’nda gerçekleşeceği 5G; genç, güvenli, geri dönüşüm, gelişmiş ve gelecek kelimelerini temsil ediyor. Hitit ordusunun geçiş güzergâhı olan Külhöyük kazısı ile geçmişine sahip çıkan, Sanat Sokağı’nda kültürünü geleceğe taşımak için çalışmalarına devam eden Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı’nın 5G’si ile ilçenin geleceğine yatırım yapıyor. 

5G ile beraber Gölbaşı’nı akıllı kent haline getirecek olan Gölbaşı Belediyesi, akıllı kent uygulamaları kapsamında; akıllı afet yönetimi, akıllı sulama, akıllı ulaşım gibi projeleri hayata geçiriyor. 

Gölbaşı Belediyesi büyük veri ve yapay zekâyı kullanarak kaynak verimliliği sağlayıp tasarruf ederek ilçedeki yaşam kalitesini artırıyor. Çevreci bir yönetim sergileyen Gölbaşı Belediyesi, geri dönüşüme önem verirken karbon ayak izini azaltmak için de çalışmalarına devam ediyor. 

Nesnelerin interneti teknolojisi geçiş yapan Gölbaşı Belediyesi, gerçek zamanlı olarak verileri analiz ederek tasarrufa katkı sunuyor, bu sayede vatandaşlar daha güvenilir ve hızlı hizmet alıyor. 

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Cumhuriyetimiz yeni yüzyılına girerken, ikinci asrımıza yakışır projeler üretebilmek için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Kısa sürede önemli ve başarılı işlere imza attığımız Gölbaşı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ankara’nın can damarı ve akciğeri olan Gölbaşı ilçemiz artık teknolojin ve sürdürülebilirliğin de kalbi olma yolunda ilerliyor.” dedi. 

Gölbaşı’nın 5G’si ile ilçemizin kapılarını dijital olarak da tüm dünyaya açacağız” 

Başkan Şimşek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Gölbaşı’nın 5G’si ile ilçemizin kapılarını dijital olarak da tüm dünyaya açacağız. Kültürel ve tarihi değerlerinin yanında özellikle son dönemde tüm dünyanın konuştuğu Tulumtaş Mağaramız ile adından söz ettiren ilçemiz, söz verdiğimiz gibi “100. Yılın Model Kenti” olma yolunda ilerliyor. Bir tarım ve sanayi bölgesi olduğu gibi aynı zamanda bir öğrenci merkezi olan güzel ilçemiz, genç kardeşlerimize yakışır şekilde teknolojiye ve sürdürülebilirliğe yatırım yapıyor. Gençlerimizin her türlü kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına destek olduğumuz gibi gelecek vizyonlarına da katkıda bulunmak en büyük görevimiz. Büyük Gölbaşı Merkezi Projemiz, ilçemizi Ankara’nın cazibe merkezi haline getiriyor.

Bunların yanında ilçemiz teknolojik olarak da dünya standartlarında hizmetler sunuyor. Yeşilin ve mavinin başkenti olan Gölbaşı ilçemizi artık sürdürülebilirliğin ve teknolojinin de merkezi yapıyoruz. Aklınıza gelen tüm soruları dijital belediyecilik ile çözeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir kararlılıkla ve azimle çalışmalarını sürdürüyoruz. “Gölbaşının 5G’si” şehrimiz, ülkemiz ve Ankara’mızın incisi Gölbaşı’mız için hayırlı olsun.” 

 “Gölbaşı’nın 5G’si” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın katkıları, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in vizyonu ve belediye personelinin azimli çalışmaları ile hayata geçiyor. Proje ile Gölbaşı'nın, geçmişi ve geleceği en iyi şekilde yaşattığı, tecrübelerin ve hayallerin Gölbaşı’nda yaşayan insanların hayatına kararlılıkla dokunduğu, Cumhuriyetin 100. yılına yakışan bir bölge haline gelmesi hedefleniyor.

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31 Oca 2023 - 11:57 - Belediyeler

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