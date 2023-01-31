31 Oca 2023 - 12:04- Belediyeler G: 31 Oca 2023 - 12:05

Ankara Haber: Kızılay Sakarya Caddesi Yepyeni Bir Görünüm Kazanacak! Çiçekçi Dükkânlarında Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor...

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Ankara Büyükşehir Belediyesinin Sakarya Caddesi’nde yer alan ve Başkentin simge çiçekçi dükkânlarında başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 200 metrekarelik alanda bulunan 1 lostra, 1 depo ve 14 dükkânın yenileneceği “Sakarya Caddesi Çiçek Satış Alanları Yenileme Projesi”nin 2023 yılının bahar aylarında tamamlanması planlanıyor. 
Ankara Haber: Kızılay Sakarya Caddesi Yepyeni Bir Görünüm Kazanacak! Çiçekçi Dükkânlarında Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor... mask
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Hayata geçirdiği projelerle Başkent esnafının yanında olmayı sürdüren ve ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mansur Yavaş’ın haziran ayında tanıtımını yaptığı 110 proje arasında da yer alan “Sakarya Caddesi Çiçek Satış Alanları Yenileme Projesi”nin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı “Sakarya Caddesi Çiçek Satış Alanları Yenileme Projesi” kapsamında; 200 metrekarelik alanda bulunan 1 lostra, 1 depo ve 14 adet dükkânın yenilenme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

BAHAR AYLARINDA TAMAMLANACAK

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla çiçek satış alanlarının yenileme çalışması ile ilgili bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Burası Ankara'nın dünü, bugünü, yarını; en güzel anıların şahidi… Sakarya Caddemizdeki çiçek satış alanlarını yenileme çalışmalarımızı bahar aylarında tamamlamayı planlıyor, bölgeyi esnafımız ve Ankaralı hemşehrilerimiz için kullanışlı hale getirerek şehrimizi güzelleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. 

ESNAF BAŞKENTE YAKIŞIR MODERN DÜKKÂNLARA KAVUŞACAK

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından hayata geçirilen projeyle; 200 metrekarelik alanda 1 depo, 1 lostra ve 14 dükkân yeniden inşa ediliyor.

Çalışmalar kapsamında eski dükkânların yıkımı gerçekleşirken esnafın mağdur olmaması, işlerine devam edebilmesi ve soğuk hava şartlarından etkilenmemeleri için alana geçici olarak büyük çadırlar da kuruldu.

ABB ekipleri; “Sakarya Caddesi Çiçek Satış Alanları Yenileme Projesi”ni 2023 yılının bahar aylarında tamamlamayı ve kısa sürede çiçekçilere teslim etmeyi planlıyor. 

ESNAFTAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Yeni çalışma alanları yapılana kadar geçici olarak bölgeye kurulan çadırlarda satış yapmaya devam eden çiçekçi esnafı yeniden inşa edilen modern dükkânlarla ilgili memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Halil İbrahim Külban (esnaf): “36 yıldan beri Sakarya Caddesi’nde çiçekçilik yapıyorum. Başkanımız bize geçici bir yer hazırladı, açıkta kalmadık. Mansur Başkan bize söz vermişti çünkü burada bir yenilik yapılmasına ihtiyaç vardı. Şimdi ise sözünü tutuyor. Kendisine çok teşekkür ederiz.”

-Metin Acar (esnaf): “30 yıldır buradayım. Şu anda içimizde büyük bir sevinç var. Çiçekçiler Kızılay’da bir simge. Burası uzun yıllardır kanayan yaraydı. Biz çalışıyorduk ancak mutsuz bir şekilde çalışıyorduk, buranın yenilenmesini tazelenmesini istiyorduk. Önceki dönemlerde bir umudumuz olmadı. Belediye bu ihtiyacımızın farkında olduklarını bize hissettirdiler. Buraya ne kadar çok kıymet verilirse Kızılay’ın parlayacağını rağbet göreceğini düşünüyorum. Gidişat güzel, kullanılan malzeme kaliteli… Yerlerimizi istediğimiz şekilde verdiler. Ancak Mansur Başkan gelince umutlandık. Bize yardımcı oldular. Mansur Başkan’a çok güveniyoruz, kendisine çok teşekkür ediyoruz.”

-Yılmaz Demir (esnaf): “Eski hâli çadırdı zor şartlarda çalışıyorduk. Çiçekler soğuktan donuyordu ve ölüyordu. Yeni hâli daha güzel olacak. Kapımız penceremiz açıktı. Sergimiz olacak, kapımız penceremiz olacak o yüzden mutluyuz.”

-Tamer Koyuncu (esnaf): “Eski hâli Başkente yakışmayacak durumdaydı. Biz çok rahatsızdık bu konuda. Zor şartlarda çalışıyorduk. Müşteriler gelmek istemiyordu. Modern bir yer olacak. Mansur Başkan bu konuya el attı. Harabe gibiydi dükkânlarımız… Ankara’ya yakışır şekilde yapılacak.”

-Murat Acar(esnaf):“35 senedir baba mesleğini yapıyorum. Başkanımız Mansur Yavaş bize sahip çıktı, bu konuda önderlik etti. Yerimiz sıcak ve Avrupai bir görünüm kazanacak. Sakarya Caddesi’nde biz bir simge olmuşuz balıkçısı ve dönercisi ile… İnsanlar burayı buluşma noktası olarak seçtiği için güzel görmek ister. Başkanımız buna kulak verdi sağ olsun. Biz de çiçeklerimizi en iyi şekilde satmaya devam edeceğiz.”

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31 Oca 2023 - 12:04 - Belediyeler

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