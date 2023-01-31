Ankara Haber Pursaklar’da Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı Açılış İçin Gün Sayıyor...

Her yeni gün ilçeye yeni bir hava katan projeyi hizmete kazandıran Pursaklar Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi’nde Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı’nın yapım çalışmalarında sona geldi. Çalışmalarda son aşamaya gelinen Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı’nın incelemelerde bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, ekiplerden detaylı bilgiler alarak çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdi.

‘‘Hemşehrilerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına her gün yeni bir projemizi hizmete kazandırmak için yoğun mesai harcıyoruz.’’

Pursaklar halkının günlük ihtiyaçlarına cevap verecek olan bir alanı ilçeye kazandırmak için yoğun mesai harcadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşehrilerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına her gün yeni bir projemizi hizmete kazandırmak için yoğun mesai harcıyoruz. Çalışmalarımızın hızla devam ettiği ve çok amaçlı yapısıyla her yaşa hitap eten Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı’nı kısa süre içerisinde hizmete kazandıracağız’’ dedi.

Belediye ekiplerinin 24 saat esasına göre çalışmalarını yürüttüğü ve 8.000 m² alana inşa edilen Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı, içerisinde mağazalar, fırın, dükkânlar, kapalı pazar alanı, düğün salonu, kapalı otopark, oto yıkama, vb. alanlarla vatandaşlara hizmet verecek.