Ankara Haber; Sıhhiye Çok Katlı Otopark Nisan'da Açılıyor? Sıhhiye Çok Katlı Otopark, Kafe ve Kütüphane...

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda başlattığı dönüşüm çalışmalarının yüzde 95’i tamamlandı. Uzun süredir atıl vaziyette bulunan 800 araç kapasiteli otoparka yapılacak kütüphane ve kafeteryanın da çalışmalarına başlandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı'nda teknolojik ve modern bir dönüşüme imza atıyoruz” diyerek duyurduğu Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı Yenileme ve Kütüphane Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Otoparkta başlatılan kapsamlı yenileme ve onarım çalışmalarının yüzde 95’i tamamlanırken ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı yapının ilk katına yapılacak kütüphanenin çalışmalarına da başladı.

24 SAAT AÇIK KÜTÜPHANE OLACAK

Yenileme çalışmalarıyla birlikte otoparkın birinci katında 500 metrekarelik bir alan kütüphaneye dönüştürülecek. Böylece, çevresinde pek çok üniversitenin yer aldığı otopark, bölgedeki önemli bir ihtiyacı daha karşılamış olacak. Otoparkın zemin katına ise 1000 metrekarelik bir kafeterya alanı yapılacak. Kütüphane ve kafeteryanın 2023 Nisan ayı sonuna kadar hizmete girmesi hedefleniyor.

Özellikle üniversite öğrencilerinin kütüphane ihtiyacını gidermek amacıyla 24 saat açık olacak kütüphane ve kafeteryadan öğrenciler ücretsiz olarak yararlanabilecek.

YENİLEME ÇALIŞMALARININ YÜZDE 95’İ TAMAMLANDI

Konut, iş yeri, hastane ve üniversitelere yakın bir konumda bulunan Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nın hizmete açılmasının ardından özellikle Kolej ve Kurtuluş semtlerindeki üniversite öğrencileri ve vatandaşlar nefes alacak. 800 araç kapasiteli Sıhhiye Çok Katlı Otopark’ı Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından baştan aşağı detaylı bir şekilde yenileniyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ İSTASYONLARI KURULACAK

27 bin 500 metrekare alana sahip otoparkın 4 katı araçlar için kullanılacak. Elektrik altyapısından kamera sistemlerine, otomasyon altyapısından havalandırma ve aydınlatma sistemlerine kadar birçok bakım onarım çalışmasının gerçekleştirildiği otoparkta, yangın söndürme ve acil durum yönlendirmeleri ile yatay-dikey işaretlemeler de yenilenerek daha güvenli hâle getirilecek.

800 araçlık otoparkın 40 araçlık yeri işaretlerle engelliler için ayrılırken, elektrikli araçlar için de şarj istasyonları kurulacak.

ATIL ALAN İŞLEVLENDİRİLİYOR

Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Üst Yapılar Şefi Latif Yeşil, “Otoparkta çalışmalarımız yüzde 95 seviyesine geldi. Otomasyon sistemlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine açacağız” dedi.

Yapının içerisinde atıl bulunan alanı yeniden işlevlendirerek kafeterya ve kütüphaneye çevirdiklerini de belirten Yeşil, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 500 metrekarelik bir alanda kütüphane, 1000 metrekarelik bir alada ise kafeteryayı tamamlamayı hedefliyoruz. Kütüphane 24 saat açık kalacak. Öğrenciler kütüphane, internet, yiyecek ve içecekten de ücretsiz olarak yararlanabilecek.”

Çankaya Fidanlık Mahalle Muhtarı Cevriye Kaya ise şunları söyledi:

“Otopark eskiden çok kötü bir hâldeydi, atıl bir durumdaydı. Arabalar giriş çıkış yaparken sıkıntı oluyordu. Şu an çok güzel bir hâle geldi. Bunun üzerine kafeterya olması ayrıca bir güzellik oldu. Çünkü TED Üniversitesine de çok yakın olduğu için öğrencilerde kullanabilecek. Esnaflarımız çok memnun. Buranın açılmasıyla büyük bir rahatlığa kavuşacağız. Hiçbir sıkıntımız, problemimiz kalmayacak.”