Ankara Haber: Gölbaşı Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Sahada...

Hacılar ve Karşıyaka mahalleleri başta olmak üzere birçok yerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi Karla Mücadele Kriz Masası’nda ve sahada, alanda görevli ekip arkadaşlarımız daha önce tatbikat da yaptıkları için mevcut durumu, alınacak önlemleri ve yapılacak mücadele çalışmalarını iyi biliyor.

İlçemizde yaşanan kar yağışı ile buzlanma sonrasında hemşehrilerimizin günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışıyoruz.” dedi. “Güçlenen araç filomuzla 54 mahallemizde 7/24 kışa hazırız” Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak Gölbaşı’nda, kar temizleme ile görevli 50 personel, 9 kar küreme aracı, 6 kamyon, 1 kar küreme pikap, 1 kar küreme lowbet, 4 greyder, yardımcı destek için ek olarak 2 tır, 3 tane lowbet, 7 kepçe, 4 kar küreme aracı ile göreve hazır olan ekipler, ihtiyaç halinde bütün mahallelerde 7/24 hizmet verecek.Başkan Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi olarak hazırlığımızı ağır kış şartlarına, en kötü tahminlere göre yapıyoruz.

Bu yıl tamamen belediyemize ait, güçlendiğimiz tam donanımlı yeni araç filomuzla ve ekiplerimizle vatandaşlarımızın kışı rahat ve konforlu bir şekilde geçirmesi için çalışacağız.” dedi. Fen İşleri Müdürlüğü stoklarında, iş araçları tarafından yollara serpilmek üzere 6 bin ton tuz ve solüsyon da hazır bulunuyor.

Vatandaşlar, acil durumlar için 485 50 50 telefon numarasını arayarak kriz masasına ulaşabilecek.“Şu an yollarımız açık durumda, ekiplerimizle sahadayız” Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kışın sert yaşandığı Gölbaşı’nda belediye olarak her türlü önlemi aldıklarını söylerken, “Kış aylarında karla mücadele programımızı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre düzenliyor; ana arter özelliği olan yollara önem veriyoruz. Şu an yollarımız açık durumda.

Vatandaşlarımızın her türlü talep ve şikâyetlerini hızlıca çözüme kavuşturuyoruz. Her mahallemizde sorumlu koordinatörlerimizin yanı sıra meclis üyelerimiz de karla mücadele çalışmalarını birebir takip ediyorlar. Gölbaşı halkının kar yağışından mağdur olmaması için bu yıl da her zamanki gibi tüm ekiplerimizle sahadayız.” şeklinde konuştu.