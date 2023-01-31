31 Oca 2023 - 16:14- Belediyeler G: 31 Oca 2023 - 16:15

Ankara Haber: Keçiören Belediyesinden Öğrenci Evlerine Temizlik Hizmeti...Tüm Üniversite Öğrencileri Yararlanabilecek!

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Keçiören Belediyesi ilçede ikamet eden üniversite öğrencileri için ücretsiz temizlik hizmeti başlattı. Bu kapsamda Keçiören sınırları içinde öğrenci evlerinde yaşayan öğrenciler belediyeden randevuyla temizlik ekibi talep edebiliyor.
Ankara Haber: Keçiören Belediyesinden Öğrenci Evlerine Temizlik Hizmeti...Tüm Üniversite Öğrencileri Yararlanabilecek! mask
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Yetkililer de belirlenen gün ve saatte ilgili adreslere ekipleri yönlendirerek gerekli temizlik hizmeti sunuluyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler ‘0312 361 10 06’ nolu telefonu arayarak randevu alabiliyor.

Keçiören sınırları içinde yaşayan üniversite öğrencilerinin yaşamını kolaylaştırmak ve temiz bir ortamda ikamet etmelerini sağlamak için evde temizlik hizmetini başlattıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Üniversite öğrencilerimizi ev temizleme stresinden kurtarmak için bu hizmeti başlattık.

Farklı şehirlerden Ankara’mıza okumaya gelen ve Keçiören’de ikamet eden öğrencilerimizin rahat etmesi bizim için oldukça önemli. Üniversite öğrencilerimize verdiğimiz her türlü destek ülkemizin parlak yarınlarına yaptığımız bir yatırımdır. Ücretsiz nakliye hizmetimizin ardından başlattığımız temizlik hizmetinden öğrenci evinde yaşayan tüm öğrencilerimiz faydalanabilir.

Öte yandan Kredi ve Yurtlar Kurumumuz ile iş birliği yaparak üniversite öğrencilerimize burs da veriyoruz. Keçiören’de bulunan ve ilçemiz sınırları dışında olan birçok üniversitemize de destek verdik, vermeye devam ediyoruz.” dedi. ​

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31 Oca 2023 - 16:14 - Belediyeler

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