İlk Evim Arsa'nın kuraları 5 il ile başlıyor! Ankara Kura Çekiliş Tarihi 6 Şubat...

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin 1 Şubat Çarşamba günü itibariyle başlayacağını duyurdu.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından ' İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimine yarın başlanacağını açıkladı.

Açıklamasında, "İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

İLK ETAPTA 13 İLİN KURALARI ÇEKİLECEK

'İlk Evim Arsa' projesi 1. etap kuraları 1-6 Şubat tarihleri arasında şu 13 ili kapsayacak:

1 Şubat: Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt, Yozgat.

2 Şubat: Burdur, Siirt, Kastamonu, Muş, Osmaniye.

3 Şubat: Mardin, Niğde.

6 Şubat: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.