Ankara Haber: Sincan'da Vatandaşlar Ücretsiz Servis Araçları İçin Başkan Ercan’a Teşekkür Etti...

Başkan Ercan kış şartlarının oluşmasıyla birlikte pazar esnafı ve vatandaşla yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’da bulunan semt pazarlarını ziyaret ederek esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarda tek tek tezgâhları gezen Başkan Ercan, Sincanlı’nın güler yüzüyle karşılandı.

VATANDAŞ ÜCRETSİZ SERVİSLERDEN MEMNUN

Özellikle çocuklar tarafından büyük bir ilgi gören Başkan Ercan, pazar alışverişi yapan vatandaşlarla sohbet etti. Sık sık esnaf ziyaretleri yaptığının altını çizen Başkan Ercan, “Yoğun çalışma tempomuzdan fırsat bulduğumuz her an semt pazarlarımıza ve esnafımıza ziyarette bulunuyoruz. Kış mevsim şartları nedeniyle belediye olarak neler yapabiliriz diye esnafımızla konuştuk, vatandaşımızın taleplerini dinledik.

Belediye olarak semt pazar yerlerimizde alışveriş yapan vatandaşlarımızın aldıkları ürünleri evlerine taşımaları için ücretsiz servis hizmeti yapıyoruz. Vatandaşlarımız da bu husustaki memnuniyetlerini dile getirdi. Daha güzel bir Sincan için vatandaşlarımızla el ele çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Sincan Belediyesi’nin çalışmalarından memnuniyetini dile getiren vatandaşlar ise Başkan Ercan’a teşekkürlerini iletti.