Ankara Haber; Mamak’ta Karakış Kendini Gösterdi! Mamak Belediyesi tüm ekipleriyle, karla mücadele ediyor...

Kar yağışı tüm yurtta olduğu gibi Ankara Mamak’ta da etkili oldu. Hazırlıklarını çok önceden tamamlayan Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar yağışı ile birlikte, tuzlama ve küreme çalışmalarına başladı.

Mahallelerde ara sokaklara giren ekipler, vatandaşın güvenle ulaşımlarını gerçekleştirmesi için canla başla mücadele ediyor. Ulaşımın aksamamasını, kış şartlarını kolaylaştırmayı hedefleyen ekipler, kış ayları boyunca gece gündüz çalışmaya devam edecek.

“Ekiplerimiz 7/24 çalışarak vatandaşımızı zorlu kış şartlarında yalnız bırakmayacak”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekiplerimiz kar yağışı ile birlikte görevli oldukları bölgelerde çalışmalarına başladı. Mamak’ta her mahallede her sokakta arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Ekiplerimiz 7/24 çalışarak vatandaşımızı zorlu kış şartlarında yalnız bırakmayacak” dedi.

Mamak Belediyesi tüm ekipleriyle, karla mücadele ediyor.