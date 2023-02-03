Ankara Haber: ’Hayallerim Gerçek Oluyor Yüzme Öğreniyorum’’ Çubuk’ta Dezavantajlı Aileleri ve Çocukları Maviye Kulaç Atacaklar!

Proje kapsamında tüm masrafları belediye tarafından karşılan aileler ve çocukları görevlendirilen antrenörler eşliğinde hem yüzme öğrenecek hem de eğlenerek vakit geçirecekler. Protokol imza töreninde konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde amaçlarının yüzme havuzunun imkanlarından dezavantajlı ailelerinde yararlanması olduğunu vurguladı.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Başkan Demirbaş, şunları söyledi:‘’İlçemizdeki şehit ailelerimiz, şehit yakınlarımız ve dezavantajlı çocuklarımız ve kardeşlerimizin faydalanması adına bu protokolü imzalıyoruz. Hizmetlerimizden tüm ilçe halkımız en güzel şekilde faydalanması temel amacımızdır. Hem şehit ailelerimiz hem de yakınları bizlere emanet. Onları en iyi şekilde hayata hazırlamak adına da görevimizi yapıyoruz.

Desteklerinden ve katkılarından dolayı da hem Sayın İl Müdürümüze hem de ilçe müdürümüze ben tekrardan teşekkür ediyorum.’’Şehit yakınları ve dezavantajlı aileleri adına yapılanlar nedeniyle teşekkür eden Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürü Bekir Koçyiğit ise, ‘’Belediyemiz tarafından böylesi güzel ve anlamlı bir hizmet verilmesi bizim için çok kıymetli ve değerli. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu ailelere elimizden gelen katkıyı ve desteği hep birlikte sunacağız. Güzel hizmetten dolayı hem şahsınıza hem belediyenize hem çalışanlarınıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum’’ diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol karşılıklı olarak Başkan Demirbaş ve Koçyiğit tarafından imzalandı.